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16:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Неизвестный пробрался в дом к американцу и навел там порядок

Полиция отказалась искать преступника.

В конце мая житель города Марлборо Нейт Роман обратился с заявлением в полицию. Мужчина сообщил, что, пока он был на работе, к нему в дом пробрался неизвестный.

Преступник ничего не украл и не повредил, зато убрался в квартире, помыл ванную и даже скрутил из туалетной бумаги красивую розочку.

В саду Роман обнаружил пакет с мусором, заботливо собранный неизвестным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хозяин дома отметил, что он чувствует себя незащищенным после такого вторжения, хотя и благодарен за уборку.

Полицейские опросили соседей, но никаких следов преступника не обнаружили. За отсутствием состава преступления дело открывать не стали.

Роман добавил, что, возможно, к нему в дом по ошибке зашла чья-то домработница, ведь он оставил открытой заднюю дверь.

Екатерина Гура

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