16:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Неизвестный пробрался в дом к американцу и навел там порядок
Полиция отказалась искать преступника.
В конце мая житель города Марлборо Нейт Роман обратился с заявлением в полицию. Мужчина сообщил, что, пока он был на работе, к нему в дом пробрался неизвестный.
В саду Роман обнаружил пакет с мусором, заботливо собранный неизвестным.
Хозяин дома отметил, что он чувствует себя незащищенным после такого вторжения, хотя и благодарен за уборку.
Полицейские опросили соседей, но никаких следов преступника не обнаружили. За отсутствием состава преступления дело открывать не стали.
Екатерина Гура