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16:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Признано наступление новой эпохи в истории Земли

Рабочая группа исследователей Международной комиссии по стратиграфии (ICS) проголосовала большинством голосов за признание наступления антропоцена — новой геологической эпохи, связанной с деятельностью человека.

Источник: AP 2019

О решении будет официально объявлено в течение следующих двух лет, сообщает издание Science Alert.

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Согласно мнению ученых, человечество оставило много следов своей деятельности, которые сохранятся в течение миллионов лет. Одним из таких следов являются увеличение уровня радионуклидов. Еще в 2016 году комиссия начала рассматривать предложение признать окончание голоцена — эпохи четвертичного периода. Ее прекращение в середине XX века связывают с началом ядерных испытаний.

Теперь рабочая группа должна согласовать четкую границу раздела между голоценом и антропоценом. Для этого они должны найти четкий маркер, такой, как резкое изменение в количестве радиоизотопов или увеличение соотношения в породах определенных молекул. Однако это может быть осложнено решением разделить голоцен на три части в соответствии с климатическими сдвигами, повлиявшими на миграции предков современных людей.

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