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21:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Я счастливый человек». Хранитель забытой музыки

Когда-то Сергей Плотников не мог представить, что его жизнь будет связана с музыкой. В разное время он работал в школе-интернате для детей-сирот в Воронеже и риелтором в Москве.

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Но уже больше 10 лет его профессия — давать новую жизнь старинным русским инструментам в «Музее забытой музыки» в Воронеже. По историческим и археологическим источникам Сергей воссоздал больше 80 музыкальных инструментов, и теперь рассказывает о них всех желающим.

«Иногда я провожу по 15 экскурсий в день. На всех инструментах, которые я делаю, я играю. Немножко. Так что я себя называю скорее инструментоведом и музыкантом поневоле».

Об этой небольшой комнате в местном дворце культуры знают далеко не все жители города, но приезжают в музей энтузиасты со всей России.

«Я мечтаю, чтобы такой музей был в каждом городе», — говорит Сергей.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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