«Я счастливый человек». Хранитель забытой музыки

21:35 (мск), источник: BBC News Русская служба
Но уже больше 10 лет его профессия — давать новую жизнь старинным русским инструментам в «Музее забытой музыки» в Воронеже. По историческим и археологическим источникам Сергей воссоздал больше 80 музыкальных инструментов, и теперь рассказывает о них всех желающим.
«Иногда я провожу по 15 экскурсий в день. На всех инструментах, которые я делаю, я играю. Немножко. Так что я себя называю скорее инструментоведом и музыкантом поневоле».
Об этой небольшой комнате в местном дворце культуры знают далеко не все жители города, но приезжают в музей энтузиасты со всей России.
«Я мечтаю, чтобы такой музей был в каждом городе», — говорит Сергей.