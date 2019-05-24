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19:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Где находится уникальный остров, на котором живут только родственники (фото)

Там не пользуются деньгами и всегда рады туристам.

Небольшой остров Палмерстон — это коралловый атолл на островах Кука, расположенный примерно в трех тысячах километров от Новой Зеландии.

На крошечном острове нет магазинов, всего два туалета, а питьевая вода собирается из атмосферных осадков. Зато на Палмерстоне есть своя небольшая солнечная электростанция, а недавно там построили и спутниковую станцию, которая обеспечивает жителям постоянную связь с внешним миром.

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Но самое необычное в этом острове другое — все его жители (а это 62 человека) приходятся друг другу родственниками.

Обитатели Палмерстон в буквальном смысле произошли от одного человека — британца Уильяма Мастерса, который случайно попал на остров в 1860 году.

Остров ему так понравился, что, спустя некоторое время, он вернулся сюда с тремя женами, чтобы основать собственное поселение.

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Всего у Мастерса было 17 детей, потомки которых сегодня и живут на Пальмерстоне. Еще около тысячи его наследников приняли решение покинуть остров и сейчас обитают в Австралии и Новой Зеландии, продолжая поддерживать связь друг с другом.

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На острове действует свой собственный совет из шести человек (членов трех ветвей семьи). Что же касается браков, то жители острова вольны выбирать, с кем строить семью — с дальними родственниками или с людьми из внешнего мира. Единственное условие — не жениться на близких родных.

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Несмотря на то, что острова Кука находятся под юрисдикцией Новой Зеландии, в 1954 году власти отдали этот остров. Его получила в собственность семья Мастерс.

На острове не используются деньги: они нужны только для покупки необходимого «на большой земле».

Два раза в год к жителям острова приплывает судно с необходимыми товарами: топливом, рисом, одеждой и прочим. Кроме того, вещи сюда привозят родственники, живущие в других местах, и туристы, которые приплывают на остров из любопытства. Кстати, чтобы добраться до Палмерстона придется плыть на лодке целых 9 дней.

Екатерина Гура

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