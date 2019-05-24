20:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самые нелепые семейные снимки собрали в одном аккаунте
Настоящий кладезь для мемов.
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Настоящий кладезь для мемов.
Пожалуй, у каждого из нас найдутся странные фото, которые хотелось бы спрятать подальше. А создатели
В 2009 году друзья нашли странные снимки с семейного отдыха и решили разместить их в Instagram, затем веселые фото им начали отдавать друзьям и знакомые, а позже — присылать незнакомые люди. Так аккаунт набрал популярность и почти 630 тысяч подписчиков.
Екатерина Гура
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