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20:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самые нелепые семейные снимки собрали в одном аккаунте

Настоящий кладезь для мемов.

Пожалуй, у каждого из нас найдутся странные фото, которые хотелось бы спрятать подальше. А создатели Instagram-аккаунта Майк и Даг, наоборот, решили всем показать нелепые семейные снимки — и сделали из неловких фото веселый и прибыльный бизнес.

В 2009 году друзья нашли странные снимки с семейного отдыха и решили разместить их в Instagram, затем веселые фото им начали отдавать друзьям и знакомые, а позже — присылать незнакомые люди. Так аккаунт набрал популярность и почти 630 тысяч подписчиков.

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Это фотография близкого друга семьи. Он чревовещатель, поэтому решил отправить фотографию всех своих «детей».
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Моя тетя подумала, что это хорошая идея - покататься с дочерьми с горки.
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Это фото моей жены в конце 80-х, когда отец провожал ее на выпускной. Как можно видеть, она была не очень счастлива, позируя для фото с папой без рубашки.
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Во время нашей ежегодной семейной фотосессии мы хотели воссоздать милый снимок с прошлогодней съемки с малышом Томми. Получилось не совсем так, как мы надеялись.
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Моя сестра напомнила мне, что наша семья не умеет делать нормальные снимки на День Благодарения.
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Мой свекор присматривает за моей 2-летней дочерью Лилиан. К счастью, они оба заснули одновременно.
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Это фото моего мужа и дочери
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Это попытка создать прекрасное семейное фото для крестин в нашей церкви. Я могла ущипнуть мою сестру в середине фотосессии.
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Моя жена хотела, чтобы кто-то сфотографировал выражение нашего лица, когда родится наша дочь. И я это сделал.

Екатерина Гура

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