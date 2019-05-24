Российский фильм «Дылда» получил приз на Каннском кинофестивале

Фильм рассказывает о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года. Роли в нем исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие.
Балагов не успел вернуться в Канн к торжественной церемонии награждения, поэтому приз за него получил продюсер Александр Роднянский.
«Кантемиру всего 27, и он ученик великого режиссера Александра Сокурова. Я знаю, что сказал бы Кантемир, оказавшись на этой сцене. Он бы поблагодарил своего учителя, команду и фестиваль за то, что выбрал его картину», — сказал Роднянский. Он отметил, что в августе фильм выйдет во французский прокат.
Победителем секции «Особый взгляд» стал фильм «Невидимая жизнь Эвридики Гужман» бразильского режиссера Карима Айнуза.
«Особый взгляд» — вторая по значимости секция, в которую отбирают «необычные и смелые» картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты. Кантемир Балагов принимает участие в этой программе во второй раз.