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24 мая, источник: РИА Новости

Российский фильм «Дылда» получил приз на Каннском кинофестивале

КАНН, 24 мая — РИА Новости. Приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля получил режиссер Кантемир Балагов, награду ему принес фильм «Дылда», передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Нон-стоп Продакшн

Фильм рассказывает о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года. Роли в нем исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие.

Балагов не успел вернуться в Канн к торжественной церемонии награждения, поэтому приз за него получил продюсер Александр Роднянский.

«Кантемиру всего 27, и он ученик великого режиссера Александра Сокурова. Я знаю, что сказал бы Кантемир, оказавшись на этой сцене. Он бы поблагодарил своего учителя, команду и фестиваль за то, что выбрал его картину», — сказал Роднянский. Он отметил, что в августе фильм выйдет во французский прокат.

Победителем секции «Особый взгляд» стал фильм «Невидимая жизнь Эвридики Гужман» бразильского режиссера Карима Айнуза.

«Особый взгляд» — вторая по значимости секция, в которую отбирают «необычные и смелые» картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты. Кантемир Балагов принимает участие в этой программе во второй раз.

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