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24 мая, источник: Ведомости

Победителями шестого сезона «Голос. Дети» стали все финалисты

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все финалисты проекта. Об этом объявил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст в конце специального выпуска. Победителями названы Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер и Микелла Абрамова.

Источник: РИА "Новости"

В середине мая «Первый канал» аннулировал результаты финала шестого сезона шоу «Голос. Дети». Это произошло после проверки, которая выявила накрутку голосов в пользу одной из участниц — Микеллы Абрамовой.

Микелла отказалась принимать участие, сообщил в начале спецвыпуска ведущий Дмитрий Нагиев, отметив, что организаторы «Голоса» приглашали всех финалистов.

«Мы вернулись, потому что последние несколько недель стали испытанием для нас. Так сложились обстоятельства, которые заставили нас отменить результаты», — пояснил Нагиев, отметив, что несмотря на это «Голос. Дети» остается большой и дружной семьей.

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Эрнст в конце спецвыпуска прокомментировал расследование, которое проводилось после победы Абрамовой в финале. Он отметил, что каждый из зрителей имел право реагировать на это как угодно и чувствовать себя обманутым.

По словам Эрнста, «Первый канал» не знает, кто и с какой целью оказывал давление на голосование.

«Отменяя результаты финала, мы хотели сказать каждому ребенку, что вы не должны становиться объектом манипуляций взрослых», — добавил он, выразив сожаление в связи с тем, что Микелла не приехала на спецвыпуск.

Финал шестого сезона «Голос. Дети» состоялся 26 апреля. Победу в шоу тогда одержала десятилетняя Микелла Абрамова — дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей. Однако после победы Микеллы «Первый канал» сообщил, что проверит результаты голосования, поскольку в них были замечены «некоторые аномальности».

К проверке была привлечена компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании преступлений с использованием высоких технологий. В середине мая она обнародовала промежуточные результаты, сообщив о факте массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу дочери Алсу. Также эксперты обнаружили необычно высокую активность голосования в одном из регионов и выявили, что для звонков использовались боты.

Первый канал заявил о новом финале шестого сезона шоу «Голос. Дети»
Во время загрузки произошла ошибка.
16 мая© Ньюстюб
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