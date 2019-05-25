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02:46 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Свои не платят

Спецназовцу отказались компенсировать ракетно-бомбовый удар.

Источник: Олег Лысых

Как стало известно «Ъ», бывшему подполковнику спецназа внутренних войск МВД Олегу Лысых, ставшему инвалидом после боя за высоту «Телевышка» в Дагестане, суд отказал в компенсационных выплатах. По материалам уголовного дела, которое было прекращено в связи с амнистией генерала МВД и двух пилотов, ранения офицер и еще более сотни военнослужащих, 33 из которых погибли, получили в результате удара, нанесенного по своим авиацией федеральных сил. Однако суд положил в основу своего решения результаты административного расследования, проведенного для страховых выплат пострадавших, из которого следует, что спецназовец мог пострадать от мины боевиков.

Прикубанский районный суд Краснодара отказал подполковнику запаса 52-летнему Олегу Лысых в возмещении вреда здоровью и морального вреда, причиненных, по его мнению, действиями государственных органов и их должностных лиц.

Согласно документам суда, в сентябре 1999 года капитан Лысых, служивший в 15-м отряде спецназа «Вятич» внутренних войск МВД, получил тяжелую минно-взрывную травму в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана. Тогда группа военнослужащих, среди которых был Олег Лысых, получила приказ командования занять высоту 715,3, называемую также «Телевышкой».

Утром 10 сентября, когда отряд под обстрелом боевиков был вынужден отступить, он попал под ракетно-бомбовый удар двух штурмовиков Су-25, а затем был обстрелян пятью вертолетами Ми-24.
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В результате 33 военнослужащих были убиты, а еще 76 — получили ранения различной степени тяжести. В рамках уголовного дела, возбужденного военной прокуратурой Северо-Кавказского военного округа по ст. 293 УК (халатность) Олег Лысых был признан потерпевшим. По делу проходили генералы Виктор Казанцев и Николай Черкашенко, а также пилоты Александр Склянкин и Александр Лобков. Причастность к дружественному огню господина Казанцева не была установлена.

В свою очередь, уголовное преследование генерал-майора внутренних войск Черкашенко, который вследствие ненадлежащего отношения к службе не обеспечил спецназ рабочими средствами связи и допустил ситуацию, при которой авиация открыла огонь по своим, было прекращено по нереабилитирующим его обстоятельствам — в связи с амнистией, объявленной Госдумой к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пилоты также были амнистированы.

В 2013 году кавалер двух орденов Мужества и обладатель множества других наград Лысых был уволен в запас в звании подполковника, а еще через два года подал в суд на МВД, Минобороны и Минфин РФ, потребовав ежемесячно выплачивать ему 98,6 тыс. руб. в счет возмещения вреда здоровью и утраченного заработка.

Также офицер рассчитывал получить по 1 млн руб. компенсаций морального вреда и за период до подачи иска. Сумма выплаты за вред потом была снижена до 200 тыс. руб.
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Как сообщила «Ъ» представитель офицера Лысых Наталья Панова, в 2016 году Прикубанский районный, а впоследствии и Краснодарский краевой суды удовлетворили требования Олега Лысых и он в течение двух лет получал выплаты из бюджета. Однако в 2018 году ответчики подали кассационную жалобу в Верховный суд РФ, который, по словам адвоката, отменил принятые решения, вернув дело на рассмотрение суда первой инстанции для устранения процессуальных нарушений.

«В материалы гражданского дела были представлены результаты административного расследования 1999 года, которое предшествовало уголовному и содержит сведения о том, что Олег Лысых получил травму при выполнении служебно-боевой задачи в Дагестане, попав под минометный огонь боевиков, а не обстрел военной авиации. Данное расследование было выполнено формально, чтобы военнослужащие могли получить страховые выплаты за ранения, однако Прикубанский суд взял за основу именно его результаты, отказав истцу в заявленных требованиях», — отметила Наталья Панова.

По мнению ответчиков, претензии господина Лысых к силовым структурам не обоснованны, поскольку не усматривается причинно-следственная связь между повреждениями, полученными офицером на высоте 715,3, и действиями военной авиации.

«Обязанность по возмещению вреда, причиненного здоровью военнослужащих, за счет казны возникает лишь в случае установления вины государственных органов или их должностных лиц в его причинении. Судом достоверно установлено, что причинная связь между наступлением вреда, причиненного здоровью Олега Лысых, и противоправностью поведения государственных органов или должностных лиц этих органов отсутствует», — говорится в решении Прикубанского райсуда.

Сам Олег Лысых сейчас уже затрудняется сказать, от огня какой из сторон он пострадал, поскольку спецназовцев обстреливали как боевики, так и федеральная авиация.
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Однако он уверен, что оценивать причинно-следственную связь между его ранениями и действиями командования спецоперации необходимо, опираясь на материалы уголовного дела, признавшего ответственность за происшедшую трагедию военных.

Наталья Панова уже обжаловала решение районного суда. Она считает, что тот не дал надлежащую оценку всем доказательствам, представленным истцом, в том числе из прекращенного уголовного дела.

Дмитрий Михеенко, Краснодар; Николай Сергеев

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