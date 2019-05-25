02:46 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Свои не платят
Спецназовцу отказались компенсировать
Как стало известно «Ъ», бывшему подполковнику спецназа внутренних войск МВД Олегу Лысых, ставшему инвалидом после боя за высоту «Телевышка» в Дагестане, суд отказал в компенсационных выплатах. По материалам уголовного дела, которое было прекращено в связи с амнистией генерала МВД и двух пилотов, ранения офицер и еще более сотни военнослужащих, 33 из которых погибли, получили в результате удара, нанесенного по своим авиацией федеральных сил. Однако суд положил в основу своего решения результаты административного расследования, проведенного для страховых выплат пострадавших, из которого следует, что спецназовец мог пострадать от мины боевиков.
Прикубанский районный суд Краснодара отказал подполковнику запаса 52-летнему Олегу Лысых в возмещении вреда здоровью и морального вреда, причиненных, по его мнению, действиями государственных органов и их должностных лиц.
Согласно документам суда, в сентябре 1999 года капитан Лысых, служивший в 15-м отряде спецназа «Вятич» внутренних войск МВД, получил тяжелую
В результате 33 военнослужащих были убиты, а еще 76 — получили ранения различной степени тяжести. В рамках уголовного дела, возбужденного военной прокуратурой
В свою очередь, уголовное преследование
В 2013 году кавалер двух орденов Мужества и обладатель множества других наград Лысых был уволен в запас в звании подполковника, а еще через два года подал в суд на МВД, Минобороны и Минфин РФ, потребовав ежемесячно выплачивать ему 98,6 тыс. руб. в счет возмещения вреда здоровью и утраченного заработка.
Как сообщила «Ъ» представитель офицера Лысых Наталья Панова, в 2016 году Прикубанский районный, а впоследствии и Краснодарский краевой суды удовлетворили требования Олега Лысых и он в течение двух лет получал выплаты из бюджета. Однако в 2018 году ответчики подали кассационную жалобу в Верховный суд РФ, который, по словам адвоката, отменил принятые решения, вернув дело на рассмотрение суда первой инстанции для устранения процессуальных нарушений.
«В материалы гражданского дела были представлены результаты административного расследования 1999 года, которое предшествовало уголовному и содержит сведения о том, что Олег Лысых получил травму при выполнении
«Обязанность по возмещению вреда, причиненного здоровью военнослужащих, за счет казны возникает лишь в случае установления вины государственных органов или их должностных лиц в его причинении. Судом достоверно установлено, что причинная связь между наступлением вреда, причиненного здоровью Олега Лысых, и противоправностью поведения государственных органов или должностных лиц этих органов отсутствует», — говорится в решении Прикубанского райсуда.
Однако он уверен, что оценивать
Наталья Панова уже обжаловала решение районного суда. Она считает, что тот не дал надлежащую оценку всем доказательствам, представленным истцом, в том числе из прекращенного уголовного дела.
Дмитрий Михеенко, Краснодар; Николай Сергеев