Конец света в Москве: что было и что будет, если наступит блэкаут

Как это было?
Стоял жаркий майский день. Среда. Москва ехала на работу. В лифте, который поднимал Ивана на десятый этаж, вдруг замигал свет, кабина дернулась, потом все же поползла вверх — в два раза медленнее обычного. Татьяна Петровна радовалась, что ей удалось сесть в поезд на вечно переполненной станции метро «Царицыно», развернула газету и приготовилась с пользой провести время. Поезд отъехал от станции и замер. Погас свет. Стало душно…
Впрочем, погода была прекрасной, и выпускники школ, чей последний звонок был прерван так внезапно, отправились гулять в сады и парки.
Ирина, мама двоих детей 3 месяцев и 4 лет, собиралась на прогулку. Лифт не работал, и спускаться с детьми и коляской пришлось с 11-го этажа по лестнице. На улице летали бабочки и тополиный пух, сотовый телефон не подавал признаков жизни. О том, что юг города парализовало, она не знала.
Отключились светофоры, остановились троллейбусы и трамваи, на пяти линиях метрополитена застряли составы с пассажирами. Выключились миллионы компьютеров, завис интернет.
Схватились за сердце мороженщики, медсестры побежали к больным, подключенным к аппаратам искусственного дыхания. В одной из клиник тяжелого пациента спасали дыханием «рот в рот», пока не было подключено аварийное электроснабжение.
Люди пытались дозвониться близким, но у сотовых операторов тоже начался глобальный сбой.
Оставшиеся в своих квартирах оказались на осадном положении: холодильники, электроплиты и микроволновки не работали, горячей воды не было, а холодная — еле текла. К вечеру веселые люди, увлекшиеся пивом и мороженым за полцены, достали мангалы. Над Москвой плыл запах шашлыка… Дороги были переполнены пешими людьми.
«…Я тогда как раз был в метро в районе «Тимирязевской»… когда отключилась вентиляция, я думал, что мы реально задохнемся. Все сидели в поту, в полной тишине и темноте, подсвечивали вагон мобильными телефонами.
Час сидели в вагоне, потом выпустили, шли по рельсам минут 20 за помощником машиниста, но вышли не на станцию, а через какой-то резервный выход сразу на улицу.
Хотел погулять по Москве — и погулял, пять часов шел по карте пешком к Павелецкому вокзалу, хорошо, что приехал всего на два дня, а посему только с одной сумкой". Александр Губин.
А как же банки, больницы и магазины?
Многие банки прекратили работу части своих офисов и филиалов. Центральный офис Сбербанка оказался как раз в центре зоны отключения и был отрезан от подразделений. В результате в середине дня платежи не принимались даже в тех частях города, где электричество было. Межрегиональный центр информатизации ЦБ РФ, на который приходится основная часть расчетов в стране, сместил время платежей на несколько часов. Более половины торговых точек прекратили транзакции по банковским картам.
В результате аварии без электричества остались 15 больниц. Некоторые из них, к счастью, были оборудованы автономной системой электроснабжения — в частности, Институт хирургии имени Вишневского и НИИ нейрохирургии имени Бурденко, больница № 68 и роддом при ней. В некоторые медучреждения МЧС и военные доставили резервные дизель-генераторы. Но мощности были направлены прежде всего на операционные и реанимационные отделения, вся остальная деятельность была приостановлена: это и УЗИ-диагностика, и прием пациентов, и плановые операции. Аппаратура роддома работала на аккумуляторах. Жертв удалось избежать.
Большой ущерб понесли торговые сети, хладо- и пищевые комбинаты, сети общественного питания.
Эксперты оценили их потери в $15 млн. Например, сеть «Патэрсон» вынуждена была закрыть 17 из 23 своих универсамов, и каждый из них потерял около $10 000: как по выручке, так и по испорченному товару. IKEA работала за счет автономного электропитания, но был закрыт ресторан и детская комната. В ТЦ «Мега» были закрыты магазины и точки общественного питания, часть дня не работала система кондиционирования. В момент отключения электричества покупатели, оказавшиеся в магазинах, смогли рассчитаться благодаря кассам, подключенным к резервному питанию. Блэкаут коснулся 30 магазинов сети «Седьмой континент». Были сорваны поставки продуктов в магазины: из-за неработающего интернета производители технически не могли принять заказ.
На следующий день по распоряжению главного санитарного врача Москвы проводились масштабные рейдовые проверки предприятий пищевой промышленности, общественного питания и торговой сети. Тысячи тонн пищевых продуктов и сырья отправились на свалку.
«Не горели светофоры, стояли троллейбусы и трамваи, а люди тревожно выбегали из метро. <…> Я ринулся к верстальщикам, и там меня ждала жуткая новость: в половине Москвы неожиданно погас свет… Когда дадут электричество, пока неясно, но это полбеды: самое главное — не у всех редакционных компьютеров были источники бесперебойного питания, поэтому большая часть материалов просто слетела в момент верстки. …» Сергей Ф., сотрудник редакции.
До выхода газеты оставались считаные часы, была заказана типография, экспедиция, заключены договоры с распространителями, и все это рисковало полететь в тартарары…
Заводы и фабрики
На Петелинской птицефабрике в Одинцовском районе Подмосковья из-за сбоя в энергосети погибли 700 000 кур, ведь современная птицефабрика — это сплошная автоматика. В Тульской области на птицефабриках потери составили 215 000 кур и 2000 индеек. После аварии птицефабрика «Элинар-Бройлер» подала судебный иск к «Мосэнергосбыту», требуя вернуть более 3,5 млн рублей — компенсацию за падеж птицы и ликвидацию последствий.
Директор одного из заводов в Подольске во время блэкаута дозвонился на радио и рассказал о своей проблеме: «Во время этой аварии шла плавка. У нас полетела печка на много миллионов долларов. Кто вообще виноват, кто ответит за это дело?».
Этот вопрос беспокоил глав всех предприятий, которые оказались обесточены на целые сутки и столкнулись с большими убытками.
В момент аварии в доменных печах Ступинского металлургического комбината из-за обесточивания застыл расплавленный никель. Стоимость ремонта печей позднее была оценена в $1 млн.
Простой Московского нефтеперерабатывающего завода был оценен его руководством в 3 млрд руб. Убытки ОАО РЖД составили порядка 650 млн руб.
Блэкауты случались в мире и раньше. Так, только в США их было три. Последний, в 2003 году, на сутки обесточил восемь американских штатов и канадскую провинцию Онтарио. А в сентябре 2008 года без света остался весь Апеннинский полуостров.
Упавшее дерево повредило линию электропередачи между Швейцарией и Италией.
56 млн итальянцев жили без электричества 16 часов. Рекорд побила Венесуэла — только этой весной электричество на большей части страны здесь отключалось пять раз!
Выводы блэкаута
После московского блэкаута Анатолий Чубайс, возглавлявший АО «ЕЭС России», попросил прощения у пострадавших. Он признал, что менеджмент компании ошибочно считал своими главными задачами реформу энергетики и оптимизацию финансов АО-энерго, в то время как приоритетом должно было стать обеспечение надежности энергосистемы. После этого началось техническое перевооружение подстанций и замена устаревшего оборудования.
А многие предприятия задумались о резервном питании и всей этой истории.
Комментирует Анастасия Киселева, директор по маркетингу Delta Electornics, мирового лидера в области решений для управления электропитанием и терморегулирования:
Если бы дома, предприятия, транспорт были оборудованы системой бесперебойного питания, город не был бы парализован в один миг. Лифты при отключении доезжали бы до нужного этажа, аппараты ИВЛ продолжали качать воздух, а врачи — делать операции, светофоры не прекращали бы регулировать движение, в метро остался бы резервный свет для облегчения эвакуации, банковские аппараты не умирали бы с картами внутри.
Анастасия Киселевадиректор по маркетингу Delta Electornics, мирового лидера в области решений для управления электропитанием и терморегулирования
ИБП представляет собой аккумуляторную батарею и управляющую электронику, объединенные в одном корпусе. Он подключается к сети электроснабжения, обеспечивая краткосрочным электропитанием другие устройства. При отключении электричества ИБП переведет подключенные к нему оборудование на питание от аккумулятора.
С момента аварии прошло 14 лет. Вспоминая о ней, мы ужасаемся, но на самом деле сегодня мы с вами стали гораздо больше зависеть от стабильной подачи электричества. Только представьте: если оно вдруг пропадет, перестанет работать интернет, а смартфоны рано или поздно разрядятся. Мы не сможем заказать еду, оплатить покупку при помощи Apple Pay, перевести деньги на карту маме, купить билет на электричку или самолет, взять напрокат велосипед или просто запостить фото в Instagram или послушать музыку.
Сегодня, в эпоху умных устройств и приложений, которые обеспечивают наш комфорт, нужно всегда помнить, что, собственно, без электричества мы с вами окажемся в жестоком и пугающем мире офлайна.
Не говоря уже о том, что продукты в холодильниках испортятся, а приготовить еду на электрической плите будет невозможно.
Анастасия Киселева: «Однако надо сказать, что по сравнению с 2005 годом значительная часть инфраструктурных и промышленных объектов оснащены ИБП. Так, например, ИБП Delta обеспечивают бесперебойную работу системы защиты питания для электронных клиентских услуг и предохраняют от сбоев новое дорогостоящее оборудование, с помощью которого, например, из офиса Сбербанка осуществляется управление всеми банкоматами города. А на шести футбольных стадионах, построенных к ЧМ-2018? под защитой ИБП Delta находятся критически важные системы: системы пожарной безопасности, резервное питание мачт освещения футбольного поля, общее и аварийное освещение стадиона, системы аварийного оповещения, экраны, работа сетей связи, баз данных и офисного оборудования стадионов».
Благодаря ИБП системы спортивных, развлекательных и торговых объектов в случае ЧП смогут работать автономно в течение 30−35 минут. Продолжит гореть свет, работать вентиляция, сигнализация, аудио- и видеосистемы. Зрители смогут спокойно эвакуироваться.