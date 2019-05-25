Сколько стоит одно домогательство: почему «дело Вайнштейна» закончилось мировым соглашением

19:33 (мск), источник: Forbes
Это не отменяет уголовного дела против Вайнштейна, где две женщины обвиняют его в изнасилованиях. $44 миллиона касаются
При этом $30 миллионов уйдут пулу истцов, который включает не только предполагаемых жертв, но и кредиторов бывшей студии Вайнштейна Weinstein Company и некоторых бывших сотрудников. Оставшиеся $14 миллионов пойдут на оплату судебных издержек Weinstein Company.
В целом, можно сказать, что Вайнштейн легко отделался, ведь это менее половины суммы, которую он обсуждал в прошлом году с фондом жертв его домогательств (тогда речь шла о $90 миллионах). Плюс, как пишет The New York Times, всю сумму в $44 миллиона покроет страховка.
Но как вообще пришли к этой сумме? Значит ли это, что одно домогательство обошлось Вайнштейну в $2 миллиона долларов? На это точного ответа дать невозможно: смысл соглашения и заключается в том, чтобы мы не узнали всех деталей.
Обычно общая цифра формируется из оценки «предложения» пострадавших, количества и качества обоснований под каждое требование.
Аргументом может послужить как утраченная работа (пришлось уволиться, испорченная репутация
Здесь необходимо отметить, что в США признаются харассментом не любые поступки сексуального характера на работе, флирт и пошлые шутки. Есть четкий свод правил, определяющих, что именно является сексуальным харассментом, а что — нет; эти правила еще в 1980 году составила американская Комиссия по равным возможностям трудоустройства (EEOC).
Хотя харассментом считают и некоторые тяжелые разовые поступки. Кроме того, в США сексуальный харассмент на рабочем месте становится
Как правило, сексуальный харассмент на рабочем месте в США рассматривают как гражданское правонарушение, ответственность за которое в том числе несет работодатель.
Таким образом, ключевое значение в новости имеет момент, что иски пострадавшими от Вайнштейна женщинами подавались против него и его компании. То есть, они согласно американской правовой системе, относятся к категории дел, которые могут быть урегулированы путем заключения мирового соглашения. Не стоит при этом забывать, что фактически
владельцем компании Weinstein & Co является сам Харви Вайнштейн, который таким образом избежал вероятных дорогостоящих судебных процессов с, так сказать, возможной перспективой получения отрицательных судебных решений в отношении компании и взыскания значительных сумм компенсаций и судебных расходов, которые практически наверняка превысили бы указанные расходы Ванштейна.
Впрочем, некоторые виды харассмента
Именно поэтому прокуратурой продолжается расследование в отношении обвинений Вайнштейна в изнасилованиях, в результате которого прокуратура должна собрать необходимые доказательства и представить их в судебном заседании в случае направления дела в суд.
В Российском законодательстве юридического понятия «харассмент» нет, как нет и понятия «домогательства». В уголовном Кодексе РФ половые преступления объединены в группу преступлений, объектом которых выступают половая свобода и половая неприкосновенность личности. Нормы, устанавливающие ответственность за эти преступления, объединены в главе 18 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас уголовное законодательство России предусматривает ответственность за 5 половых преступлений: изнасилование (ст. 131 УК РФ); насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ); понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ); половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ); развратные действия (ст. 135 УК РФ).
При этом уголовные дела об изнасилованиях или насильственных действиях сексуального характера являются делами
Таким образом, подобная ситуация не могла бы случиться в России, так как условный «Ванштейн» неминуемо находился бы в статусе обвиняемого по уголовному делу или делам, и ради прекращения уголовного дела не мог бы заключить мировое соглашение с предполагаемыми потерпевшими в официальном порядке. Скорее он бы заключил соглашение с потерпевшими в секретном порядке с целью предотвращения подачи заявления о возбуждении уголовного дела.
В заключение можно упомянуть, что в недавнем времени некоторые российские политики были обвинены в харассменте, однако проведенная правоохранительными органами проверка не нашла оснований для возбуждения уголовных дел. Также в российских средствах массовой информации отсутствуют
Дмитрий Казаков
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