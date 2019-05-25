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12:42 (мск), источник: РИА Новости

Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона Маска

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Нидерландские наблюдатели засняли с Земли движение по орбите «поезда» из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.

Источник: AP 2019

Спутники Starlink были запущены 24 мая с американского космодрома на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon-9.

Видео ночного перемещения в космосе «поезда» из 60 спутников Starlink опубликовал в Twitter житель Нидерландов Марко Лангбрук.

«Ух ты! Только что имел потрясающий вид на “поезд” из спутников SpaceX Starlink надо мной! Фантастически!», — написал он в Twitter.

Ещё одно ночное видео «поезда» опубликовал в Twitter другой голландец Сеес Басса.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда ракета Falcon-9 вывела на орбиту два тестовых спутника — Tintin-A и Tintin-B. Всего Маск планирует запустить около 12 тысяч спутников. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.

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