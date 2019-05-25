12:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обнаружена коллекция самых древних метеоритов
Они упали на землю в Чили.
В чилийской пустыне Атакама обнаружена крупнейшая «коллекция» древних метеоритов, сообщают ученые в журнале Geology.
Атакама — одна из самых древних пустынь на Земле, ей около 15 миллионов лет. Это означает, что самые старые метеориты, которые упали в этой местности, тоже древнее прочих. Ученым крайне редко удается найти метеориты возрастом более 500 тысяч лет: они постепенно разрушаются под воздействием эрозии.
Пустыня Атакама — самое сухое место на планете, а потому хорошо «консервирует» метеориты. Геологи собрали здесь около 400 «небесных камней» и тщательно изучили 54 из них. Они проанализировали их возраст и химический состав.
На один квадратный километр в Атакаме падало примерно 222 метеорита массой более 10 граммов каждый миллион лет.
Анна Лысенко
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