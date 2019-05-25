14:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Туристы наводнили деревню мертвых на Бали (фото)
Здесь процветает черный туризм.
Маленькая деревня на Бали, в которой сохранилась необычная традиция погребения мертвых, стала привлекать огромное количество туристов.
Труньян расположилась на берегу озера Батур в провинции Кинтамани. Здесь живет древний народ
В Труньяне сохранился необычный способ погребения. В деревне есть сразу три кладбища. На первом хоронят детей и незамужних или неженатых. На втором — людей, умерших не своей смертью.
Третье кладбище особенное. Оно — для людей, исполнивших социальное «предназначение» и мирно умерших в преклонном возрасте. Их тела не кремируют и не погребают под землей, а оставляют в корнях священного дерева, которое растет в полукилометре от деревни. Сверху останки прикрывают шалашами из бамбука. Когда от умершего остаются одни кости, их добавляют на своеобразный алтарь к остальным.
Путешественники, которые делятся фотографиями древней деревушки в соцсетех, сделали ее очень популярной среди туристов. Поглядеть на странное кладбище едут со всего мира. Черный туризм стал приносить местным жителям неплохой доход.
Попасть в Труньян у подножия вулкана можно только по озеру, наняв лодку.
Анна Лысенко
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