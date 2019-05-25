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14:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Туристы наводнили деревню мертвых на Бали (фото)

Здесь процветает черный туризм.

Маленькая деревня на Бали, в которой сохранилась необычная традиция погребения мертвых, стала привлекать огромное количество туристов.

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Труньян расположилась на берегу озера Батур в провинции Кинтамани. Здесь живет древний народ бали-ага, потомки первых балийцев. Они частично сохранили древние обычаи. К примеру, мужчины до сих пор носят длинные волосы, заплетая их в косы. Местные жители обожествляют силы природы и предметы, как их далекие предки.

В Труньяне сохранился необычный способ погребения. В деревне есть сразу три кладбища. На первом хоронят детей и незамужних или неженатых. На втором — людей, умерших не своей смертью.

Третье кладбище особенное. Оно — для людей, исполнивших социальное «предназначение» и мирно умерших в преклонном возрасте. Их тела не кремируют и не погребают под землей, а оставляют в корнях священного дерева, которое растет в полукилометре от деревни. Сверху останки прикрывают шалашами из бамбука. Когда от умершего остаются одни кости, их добавляют на своеобразный алтарь к остальным.

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Путешественники, которые делятся фотографиями древней деревушки в соцсетех, сделали ее очень популярной среди туристов. Поглядеть на странное кладбище едут со всего мира. Черный туризм стал приносить местным жителям неплохой доход.

Попасть в Труньян у подножия вулкана можно только по озеру, наняв лодку.

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Анна Лысенко

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