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21:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Как летом будут работать детские сады Кишинева

Большинство учреждений будут закрыты уже 3 июня.

Источник: Комсомольская правда

Учреждения дошкольного образования столицы будут работать в течение лета в особом режиме. Так, с 3 июня 123 детских сада из 159 приостановят свою деятельность.

По информации муниципальных властей, во время приостановки деятельности одного из учреждений раннего образования в секторе будет определен другой детский сад, который будут посещать дети, родители которых просили о институциализации в летний период.

Родители должны подать заявление руководству детского сада, который посещает ребенок, без необходимости указать причину своей просьбы.

Меры, принимаемые местными органами власти, обусловлены уменьшением количества детей в детских садах в течение летнего сезона, нехваткой работников в пищеблоках, увеличением рабочего времени персонала в связи с отпусками сотрудников, а также организацией летних ремонтных работ.

Информация о программе деятельности детского сада будет размещена на веб-сайте Главного управления образования и управлений образования секторов. В случае незапланированных изменений в деятельности учреждений раннего образования, родительское сообщество будет дополнительно информировано через веб-сайты управлений образования.

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