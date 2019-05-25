21:36 (мск), источник: Комсомольская правда
Как летом будут работать детские сады Кишинева
Большинство учреждений будут закрыты уже 3 июня.
Учреждения дошкольного образования столицы будут работать в течение лета в особом режиме. Так, с 3 июня 123 детских сада из 159 приостановят свою деятельность.
По информации муниципальных властей, во время приостановки деятельности одного из учреждений раннего образования в секторе будет определен другой детский сад, который будут посещать дети, родители которых просили о институциализации в летний период.
Родители должны подать заявление руководству детского сада, который посещает ребенок, без необходимости указать причину своей просьбы.
Меры, принимаемые местными органами власти, обусловлены уменьшением количества детей в детских садах в течение летнего сезона, нехваткой работников в пищеблоках, увеличением рабочего времени персонала в связи с отпусками сотрудников, а также организацией летних ремонтных работ.
Информация о программе деятельности детского сада будет размещена на