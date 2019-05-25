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21:14 (мск), источник: РИА Новости

В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью

ЖЕНЕВА, 25 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами.

Источник: РИА Новости

Новая версия МКБ была формально признана государствами в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Одиннадцатая версия Международной классификации болезней была опубликована в июне 2018 года. Новый документ пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания.

Так, в МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми.

Однако для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

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Ранее представители индустрии компьютерных игр выступили против включения игромании в список заболеваний. Ассоциации и федерации разработчиков развлекательного программного обеспечения США, Канады, стран Европы, Бразилии и Южной Африки в совместном заявлении отметили, что для такого шага недостаточно объективной научной обоснованности. При этом, по их мнению, игры обладают «образовательными и терапевтическими» функциями.

В отдельный вид психических расстройств выделяется дисморфофобия, когда человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. А также синдром нарушения целостности восприятия собственного тела — психическое расстройство, в результате которого в целом здоровые люди не могут принять собственное тело без ампутаций или увечий.

Также отдельный подраздел в проекте МКБ-11 отведен синдрому эмоционального выгорания (СЭВ), или переутомлению.

В десятой версии классификации, переутомление рассматривалось как «фактор, влияющий на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения». В новой классификации СЭВ помещен в раздел «Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости» и описывается как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой.

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