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21:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Молдовы с риском для жизни покорил Эверест: А семи иностранным альпинистам не повезло — они погибли страшной смертью

Наш соотечественник Мирча Бачу поднялся на высшую точку планеты.

Источник: Комсомольская правда

В субботу стало известно, что Бачу поднялся на вершину Эвереста (8848 м), высшую точку планеты. Его друзья в Кишиневе написали в соцсетях:

— Наш владелец и генеральный директор Мирча Бачу в составе группы альпинистов спустился с вершины Эвереста после удачного восхождения. Видео снято в лагере на высоте 8300 метров. Ждем возвращения домой!

О том, что это очень опасное мероприятие говорит тот факт, что очередь желающих подняться на Эверест составила более 300 человек. С начала сезона восхождений (говорят, что наша команда ждала погоды несколько недель), который открылся 14 мая, на горе погибли семь человек: смерть некоторых из них связывают с изнеможением от ожидания в очереди.

Поздравляем нашего соотечественника!

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