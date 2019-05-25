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22:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Вручены награды Каннского кинофестиваля

В Каннах прошла церемония закрытия 72-го кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте «Кинопоиска».

«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон Джун-хо за фильм «Паразиты», а приз жюри был поделен между режиссером Ладжи Ли, снявшем фильм «Отверженные», и режиссерами Жулиано Дорнель и Клебер Мендонса Фильо за киноленту «Козодои».

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Лучший сценарий, по мнению судей, написан к картине «Портрет молодой женщины в огне» Селина Скьямма. Награды за лучшие мужскую и женскую роли получили Антонио Бандерас («Боль и слава») и Эмили Бичем («Малыш Джо»).

Фильм «Наши матери» Сезара Диаза был признан лучшим режиссерским дебютом на кинофестивале. Гран-при жюри достался режиссеру Мати Диопу, который прибыл в Канны с картиной «Атлантика». Специальный приз жюри получил Элиа Сулейман за фильм «Должно быть, это рай».

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.

Жюри в этом году возглавлял режиссер Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Судьи посмотрели 21 фильм за 11 дней.

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