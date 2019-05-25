22:10 (мск), источник: Lenta.Ru
Вручены награды Каннского кинофестиваля
В Каннах прошла церемония закрытия 72-го кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте «Кинопоиска».
«Золотая пальмовая ветвь» досталась режиссеру Пон
Лучший сценарий, по мнению судей, написан к картине «Портрет молодой женщины в огне» Селина Скьямма. Награды за лучшие мужскую и женскую роли получили Антонио Бандерас («Боль и слава») и Эмили Бичем («Малыш Джо»).
Фильм «Наши матери» Сезара Диаза был признан лучшим режиссерским дебютом на кинофестивале.
Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Жюри в этом году возглавлял режиссер Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Судьи посмотрели 21 фильм за 11 дней.