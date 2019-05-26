16:02 (мск), источник: Forbes
Железная Леди — 2. Какой след Тереза Мэй оставила в истории британской политики
В пятницу, 24 мая,
Когда в июле 2016 года Тереза Мэй неожиданно для себя и для многих стала
Британское общество до сих пор поделено невидимыми границами на социальные классы, и те, кому эти границы удается преодолеть, неизбежно привлекают к себе повышенное внимание и заслуженное уважение. Сейчас уже не так сложно найти в парламенте
За спиной у Терезы Мэй был и еще один «неженский» рекорд — шесть с лишним лет на посту главы МВД Великобритании. Эта должность традиционно считается «карьерной могилой» британских политиков, а Мэй сумела не только продержаться на этой должности почти исторически рекордное время, но и добиться весомых результатов. Не все были довольны её целями и методами, особенно в части борьбы с нелегальными — и легальными — мигрантами, но многие отдавали ей должное за достижения в других областях.
Одной из них стала последовательная борьба за права и поддержку жертв домашнего насилия, две трети которых в Великобритании составляют женщины. О важности этого направления для самой Мэй говорит то, что даже оставив должность министра внутренних дел, она продолжила держать данную тему под личным контролем уже в качестве премьера. Благодаря ее личному участию были предприняты конкретные шаги по защите прав жертв домашнего насилия, включая принятие специального закона, который охватывал не только физическое, но и психологическое и экономическое насилие и давление в семье.
Учитывая интерес Мэй к семейной проблематике, проблемам равенства и защиты прав женщин, понятно, насколько обидным для нее, бездетной, стал комментарий её соратницы по партии и соперницы в гонке за пост
За годы работы в правительстве за Мэй прочно закрепилась слава «иконы стиля» британской политики. Она постоянно была готова перещеголять в этом качестве даже саму королеву Великобритании — если не по яркости расцветок, то уж точно по части фасонов предметов своего гардероба. Притчей во языцех стала любовь Терезы Мэй к туфлям с леопардовым принтом, которые на свою «инаугурацию» у Елизаветы II она дополнила
Коллеги и журналисты не переставали удивляться разбросу и разнообразию ее вкусов в одежде и обуви, порой граничивших с китчем — от жакета с круглым воротником, похожим на костюм космонавта, до пальто, словно сшитого из лоскутного одеяла. При выборе повседневных костюмов и торжественных нарядов она отдает предпочтение британским дизайнерам и брендам — L.K.Bennett, Russel & Bromley, Daniel Blake и других. Говорят, что «счастливым» у нее считался брючный костюм от Vivienne Westwood из
Появился даже аккаунт в твиттере @theresamaystyle, где анализировались ее вкусы, стиль и манера одеваться. И именно одежда стала темой еще одного недавнего
Оказалось, что они шутили насчет совпадения в выборе ими почти идентичных
Что же касается стиля политического, тут Тереза Мэй действительно в
С другой стороны, она постоянно должна была проявлять «железное» лидерство и противостоять нападкам не только оппозиции, но и многих собственных однопартийцев. Многие искренне удивлялись, что ей удалось продержаться так долго, не быть сломленной и идти вперед, когда другие бы уже давно сдались. Но
Как и Тэтчер, Мэй покидает
В гонку за право стать ее преемником уже включились несколько женщин, и остается только надеяться, что третий раз станет более удачным, чем первые два, и третья
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