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15:32 (мск), источник: BBC News Русская служба

Зачем Disney переснимает старые мультфильмы?

«Аладдин» сейчас, «Король Лев» к середине лета… Почему компания Disney переснимает свои старые хиты? Вся ли такая продукция основана на эксплуатации ностальгии?

Очень возможно, что так, говорят психологи.

Сильные эмоции

Создатели нового «Короля Льва» во всем следуют оригинальной фабуле мультфильма — истории о львенке Симбе.

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Режиссер художественного фильма — Джон Фавро, в 2016 году снявший также римейк «Книги джунглей», которую хвалили как зрители, так и критики.

Помимо «Аладдина» сейчас в кинотеатрах России и мира идет полнометражный фильм о Пикачу — герое японского мультсериала «Покемоны».

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Мартовский римейк мультипликационного фильма о слоненке Дамбо стал четвертой переделкой Disney за четыре года — после «Золушки», «Книги джунглей» и «Красавица и чудовище».

«Тяга к прошлому»

«Людям нравится ностальгировать», — говорит преподаватель психологии в Королевском колледже Лондона Вейнанд ван Тилбург. Это может быть сильная эмоция — к которой люди обращаются в трудные времена, считает он.

Чувство связи между прошлым «я» и настоящим «я» — то, что люди считают очень значимым в своей жизни. Эти ностальгические воспоминания воссоздают приукрашенную картину прошлого, которая заставляет людей чувствовать себя лучше.
Вейнанд ван Тилбург

«У многих есть тяга к прошлому, — сказал Би-би-си 22-летний создатель YouTube-канала с обзорами фильмов NitPix Сэмьюэл Джонс. — Большинство выходящих сейчас фильмов — сиквелы или ремейки. Это такой способ отрешиться от реального мира».

Сиквелы — тоже плохо?

Одно из самых популярных видео NitPix — «Мертва ли Pixar». Это жесткая критика: якобы сиквелы студии Pixar — просто бледные тени оригиналов.

Вас будто спрашивают: а помните такое? Главное, что сделало их запоминающимися или интересными — переработанные детали оригиналов.
Макс Бардсли
сооснователь NitPix
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Сэмьюэл и Макс продолжили критиковать Pixar в следующем видео, которое они назвали «Почему “Суперсемейка 2” — плохой сиквел».

«Если вы собираетесь сделать продолжение, вы должны дать нам что-нибудь свежее», — считает Бардсли.

Но сиквелов все больше среди релизов Pixar.

Студия, которая является частью Disney, выпустила одно продолжение среди своих первых десяти фильмов — «Историю игрушек 2».

Из последних десяти фильмов шесть были продолжением, этим летом появится «История игрушек 4».

Безопасное детство

Людей, тянущихся за ностальгическим опытом, можно встретить далеко за пределами кинотеатров.

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Эмили Талбут 22 года, она работала в парке развлечений Disney во Флориде в течение двух лет, пока училась в университете.

Она описывает свою работу там как необходимость целый день заставлять людей улыбаться и создавать гостеприимную и дружескую атмосферу.

По словам Эмили, при огромном количестве посетителей с маленькими детьми, было также много взрослых, которые приходили без детей на свидания, мальчишники и девичники.

«Многие из приходящих оставляют своих детей дома, потому что дети не так заинтересованы [в аттракционах с героями Disney], как они», — сказала девушка BBC Radio 1.

Эмили считает, что бегство от реальности — одна из главных причин, по которым людям нравится погружаться в мир грёз «Диснея».

«Это просто желание вернуться в детство», — говорит она. — «Мы смотрели эти фильмы бесчисленное количество раз — так что повторить опыт, но немного по-новому, я думаю, действительно привлекательно».

«Это такой уголок безопасности — вы идёте в парки развлечений, чтобы не видеть внешний мир», — резюмирует Талбут.

«Слишком торопимся»

Как большой поклонник студии Disney, Эмили беспокоится, что римейки потеряют свою привлекательность.

«Так можно потерять эффект новизны, если смотреть одну и ту же историю несколько раз. Не уверена, что впечатление снова может стать «первым», — рассуждает девушка.

Председатель правления Disney Боб Айгер сказал примерно то же о принадлежащей студии суперпопулярной франшизе «Звёздные войны».

В прошлом году он признал, что корпорация «слишком поторопилась» с продлением франшизы после относительно прохладного приёма публикой последнего фильма про Хана Соло.

Впрочем, Disney на голубом глазу анонсировал новую трилогию, чьи составные части выйдут в кино в 2022, 2024 и 2026 годах соответственно.

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Относительный провал римейка «Дамбо» наводит на мысли, что зрители и правда начинают уставать от переделок старого.

Но машина киногиганта не стоит на месте: после «Короля Льва» в июле нас ждёт полнометражный новый «Мулан» в марте следующего года.

Мало того, Disney уже объявил о выходе девяти фильмов, совмещающих живых актёров и анимацию, в промежуток между 2021 и 2023 годом.

Пока нет официального подтверждения, но источники внутри киностудии утверждают, что часть из них — или все они — могут быть римейками анимированных полнометражек.

Среди кандидатов на пересъёмку — «Горбун из Нотр-Дама», «Питер Пэн» и «Пиноккио».

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«Ностальгия для настроения»

И всё же ностальгирующие кинолюбители продолжают делать римейкам кассу.

Ностальгия имеет сильный социальный компонент, помогая людям чувствовать себя значимыми. Исследования показывают, что люди используют ностальгические воспоминания, чтобы чувствовать себя лучше.
Вэйнанд ван Тилбюрг

Преподаватель психологии добавляет, что ностальгия более свойственна людям, которые испытывают проблемы с самооценкой и/или чувствуют себя потерянными.

Социологические опросы показывают, что молодые люди сейчас чувствуют себя более изолированными от семьи и друзей, и ностальгия может быть способом справиться с этим.

«Мы все выросли и вроде как должны жить полноценной взрослой жизнью. Но порой так здорово вернуться в прошлое», — подводит итог Эмили Талбут.

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