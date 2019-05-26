Зачем Disney переснимает старые мультфильмы?

Режиссер художественного фильма — Джон Фавро, в 2016 году снявший также римейк «Книги джунглей», которую хвалили как зрители, так и критики.
Помимо «Аладдина» сейчас в кинотеатрах России и мира идет полнометражный фильм о Пикачу — герое японского мультсериала «Покемоны».
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Мартовский римейк мультипликационного фильма о слоненке Дамбо стал четвертой переделкой Disney за четыре года — после «Золушки», «Книги джунглей» и «Красавица и чудовище».
«Тяга к прошлому»
«Людям нравится ностальгировать», — говорит преподаватель психологии в Королевском колледже Лондона Вейнанд ван Тилбург. Это может быть сильная эмоция — к которой люди обращаются в трудные времена, считает он.
Чувство связи между прошлым «я» и настоящим «я» — то, что люди считают очень значимым в своей жизни. Эти ностальгические воспоминания воссоздают приукрашенную картину прошлого, которая заставляет людей чувствовать себя лучше.
Вейнанд ван Тилбург
«У многих есть тяга к прошлому, — сказал Би-би-си 22-летний создатель YouTube-канала с обзорами фильмов NitPix Сэмьюэл Джонс. — Большинство выходящих сейчас фильмов — сиквелы или ремейки. Это такой способ отрешиться от реального мира».
Сиквелы — тоже плохо?
Одно из самых популярных видео NitPix — «Мертва ли Pixar». Это жесткая критика: якобы сиквелы студии Pixar — просто бледные тени оригиналов.
Вас будто спрашивают: а помните такое? Главное, что сделало их запоминающимися или интересными — переработанные детали оригиналов.