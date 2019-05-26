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14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Мауи спасли женщину, которая потерялась 17 дней назад

Она заблудилась в лесу.

35-летняя Аманда Эллер была найдена живой спустя 17 дней после того, как она потерялась в лесу на гавайском острове Мауи.

Аманда — физиотерапевт и инструктор по йоге. 8 мая женщина отправилась на прогулку в лес. Она занялась медитацией, после чего ненадолго уснула, а когда проснулась, не сориентировалась, как выйти к своей машине. Телефон женщина оставила в авто.

Вскоре Эллер поняла, что заблудилась. Она попыталась выйти к дороге, но только углубилась в лес еще больше. Женщина провела на одном месте полтора дня в надежде, что ее обнаружат. Но когда никто не пришел, решила искать дорогу сама.

Аманда собирала ягоды и гуаву, пила воду из ручьев. Она получила сильный солнечный ожог, который воспалился из-за инфекции. Эллер поставила промокшие ботинки сушиться до утра, но их смыло внезапным ливнем. Она получила травму ноги и не смогла идти дальше.

Семья Аманды организовала поиски и объявила вознаграждение в 10 тысяч долларов любому, кто сообщит о ее местонахождении.

Эллер несколько раз слышала вертолеты, которые кружили над лесом. В конце концов один из друзей Аманды вместе с другими спасателями на арендованном вертолете заметил женщину, которая махала руками в ущелье.

За время испытаний Аманда похудела на 7 килограммов. Оказалось, что поврежденная голень сломана. Но в остальном женщина чувствует себя хорошо, чем немало удивила врачей. «Она — настоящий воин», — прокомментировала мать Аманды то, как ее дочь боролась за жизнь.

Анна Лысенко

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