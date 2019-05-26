16:35 (мск), источник: Интерфакс
Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU — Русская православная церковь строит в среднем три храма в сутки, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В воскресение предстоятель РПЦ совершил освящение храма Всех Святых в Страсбурге.
«Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки — я не ошибаюсь, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет», — сказал он, обращаясь к верующим, пришедшим на богослужение.
Это не потому, что у нас очень много денег, и мы не знаем, куда их потратить. Наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается.
Как отметил патриарх Кирилл, «в нашей технологически развитой цивилизации нужны такие места, где человек мог бы почувствовать близость к Богу».
Строительство храма Всех Святых и приходского
До того, как храм был построен, община в течение десяти лет снимала помещение переоборудованного под церковь гаража.
Храм, выполненный в шатровом стиле, рассчитан на 300 человек. Его высота с крестом составляет 41 метр.
Читайте также