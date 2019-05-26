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16:35 (мск), источник: Интерфакс

Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU — Русская православная церковь строит в среднем три храма в сутки, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Источник: Агентство «Москва»

В воскресение предстоятель РПЦ совершил освящение храма Всех Святых в Страсбурге.

«Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки — я не ошибаюсь, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет», — сказал он, обращаясь к верующим, пришедшим на богослужение.

Это не потому, что у нас очень много денег, и мы не знаем, куда их потратить. Наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается.
патриарх Кирилл
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Как отметил патриарх Кирилл, «в нашей технологически развитой цивилизации нужны такие места, где человек мог бы почувствовать близость к Богу».

Строительство храма Всех Святых и приходского духовно-культурного центра началось на пустыре в Страсбурге в 2013 году. Участок под строительство был передан городом русской православной общине в аренду на 99 лет. Строительные работы велись за счет частных пожертвований.

До того, как храм был построен, община в течение десяти лет снимала помещение переоборудованного под церковь гаража.

Храм, выполненный в шатровом стиле, рассчитан на 300 человек. Его высота с крестом составляет 41 метр.

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