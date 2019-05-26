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19:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Ноутбук с самыми опасными вирусами выставили на аукцион

Китайский художник Гуо О Донг организовал аукцион для продажи своей работы Persistence of Chaos («Постоянство хаоса»), которая представляет собой ноутбук, зараженный самыми опасными компьютерными вирусами. Об этом сообщает The Verge.

По информации издания, компьютер от Samsung поражен программами WannaCry, ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, Dark Tequila и BlackEnergy. Общий ущерб, нанесенный ими, Гуо О Донг оценил в 95 миллиардов долларов.

В то же время ноутбук безопасен для данных его владельца, пока не подключен к Wi-Fi или какому-либо другому устройству через USB.

Итоги аукциона будут известны 27 мая. Уточняется, что последняя ставка от потенциального покупателя составила более 1,2 миллиона долларов.

26 октября 2018 года сообщалось, что рукопись мага XVII века продали на аукционе Toovey’s в Западном Сассексе (Великобритания) за 22 тысячи фунтов стерлингов (около двух миллионов рублей). На 476 страницах рукописного текста изложены инструкции о том, как с помощью магии влюбить в себя человека, похудеть, понять, что больной человек точно умрет, а также заставить женщину танцевать голой.

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