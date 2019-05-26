Китайский художник выставил на аукцион работу «Постоянство хаоса» - ноутбук с шестью самыми опасными вирусами на планете: WannaCry, ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, DarkTequila и BlackEnergy. Общий экономический ущерб, который нанесли эти вирусы, художник оценил в $95 млрд. pic.twitter.com/U3ZMVYJRJ1— Лентач (@oldLentach) 26 мая 2019 г.
19:17 (мск), источник: Lenta.Ru
Ноутбук с самыми опасными вирусами выставили на аукцион
Китайский художник Гуо О Донг организовал аукцион для продажи своей работы Persistence of Chaos («Постоянство хаоса»), которая представляет собой ноутбук, зараженный самыми опасными компьютерными вирусами. Об этом сообщает The Verge.