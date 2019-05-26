18:21 (мск), источник: Lenta.Ru
Дочь Алсу прокомментировала финал «Голоса»
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова прокомментировала в Instagram финал телепроекта «Голос. Дети».
В обращении Абрамова поблагодарила руководство Первого канала, поклонников, организаторов, и других участников проекта, поддерживавших ее. Также она поздравила с победой всех, кто принимал участие в повторном финале.
Свое участие в «Голосе» и выход на сцену она назвала «мечтой, ставшей реальностью», а месяцы на проекте — «самыми лучшими, веселыми и насыщенными в жизни». Кроме того, артистка заявила, что главной наградой для нее стали новые друзья.
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