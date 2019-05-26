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21:26 (мск), источник: Daily Storm

В России начал действовать новый метод расчета доплат к пенсиям

Индексация пенсий будет проводиться после доплаты пенсионеру до прожиточного минимума.

Источник: Reuters

С 26 мая в России вступил в силу приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии. Теперь доплата будет рассчитываться до индексации основной суммы пенсии, а не после — таким образом, индексация будет увеличивать как саму пенсию, так и доплату, которая доводит ее при необходимости до прожиточного минимума.

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«Внести изменения в Правила обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии, ее установления и выплаты, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 апреля 2017 года N 339н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2017 года, регистрационный N 46846), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2018 года N 37н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 февраля 2018 года, регистрационный N 50065), согласно приложению», — говорится в сообщении Минтруда.

До вступления закона в силу индексация фактически не затрагивала количество средств, которые пенсионер получал на руки — сначала рассчитывалась базовая сумма пенсии, потом она индексировалась, и только после этого считалась социальная доплата, которая должна была довести пенсию до уровня прожиточного минимума.

Таким образом, в случаях, где пенсия была меньше ПМ, индексация никак не меняла положение дел — финальная сумма оставалась прежней из-за соответствующего понижения доплаты при повышении самой пенсии.
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Согласно новым правкам, индексация будет проводиться после рассчета доплаты — таким образом, каждая индексация должна напрямую повышать количество средств, которые пенсионеры получают на руки, поскольку увеличивается и пенсия, и доплата к ней. По этой схеме проиндексируют все пенсии ниже прожиточного минимума, начиная с январских выплат.

Ранее Минтруд подготовил законопроект, в котором предложил рассчитывать длительность выплаты накопительной пенсии в зависимости от прогноза продолжительности жизни мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет на 2020 год. Как считают в ведомстве, прежние расчеты уже не работают из-за «увеличения продолжительности жизни в России», потому что приводят «к завышению размера назначаемой накопительной пенсии». По данным министерства, изменения должны вступить в силу со следующего года и не потребуют дополнительных затрат из госбюджета.

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