Новосибирским росгвардейцам рекомендовали отдыхать в 14 странах

Копия служебного распоряжения за подписью начальника ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Новосибирской области» Ровшана Курбанова ранее была размещена в сообществе «Омбудсмен полиции».
В документе говорится о перечне из 14 стран, например, Абхазия, Азербайджан, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, в которых разрешено проводить отпуск сотрудникам. Документ учитывается при рассмотрении рапортов на отпуск.
«Документ является подлинным, он действует сейчас. Но он ничего не запрещает, а носит рекомендательный характер. Это направлено, прежде всего, на сохранение жизни и здоровья сотрудников Росгвардии и членов их семей. Когда они выбирают какую-то страну, даны рекомендации, где находиться более безопасно», — рассказали в управлении.
В ведомстве уточнили, что документ рекомендует проводить отпуска странах, где военно-политическая, криминогенная, природно-климатическая обстановка обеспечивает безопасное пребывание там сотрудников Росгвардии и членов их семей.