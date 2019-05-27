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07:27 (мск), источник: РИА Новости

Новосибирским росгвардейцам рекомендовали отдыхать в 14 странах

НОВОСИБИРСК, 27 мая — РИА Новости. Распоряжение о перечне из 14 государств, рекомендованных для выезда на отдых сотрудникам новосибирского управления Росгвардии, не является запретительным для остальных стран и направлено на безопасность сотрудников, сообщил РИА Новости представитель управления Росгвардии по Новосибирской области.

Копия служебного распоряжения за подписью начальника ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Новосибирской области» Ровшана Курбанова ранее была размещена в сообществе «Омбудсмен полиции».

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В документе говорится о перечне из 14 стран, например, Абхазия, Азербайджан, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, в которых разрешено проводить отпуск сотрудникам. Документ учитывается при рассмотрении рапортов на отпуск.

«Документ является подлинным, он действует сейчас. Но он ничего не запрещает, а носит рекомендательный характер. Это направлено, прежде всего, на сохранение жизни и здоровья сотрудников Росгвардии и членов их семей. Когда они выбирают какую-то страну, даны рекомендации, где находиться более безопасно», — рассказали в управлении.

В ведомстве уточнили, что документ рекомендует проводить отпуска странах, где военно-политическая, криминогенная, природно-климатическая обстановка обеспечивает безопасное пребывание там сотрудников Росгвардии и членов их семей.

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