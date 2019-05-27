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10:39 (мск), источник: РИА Новости

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель со спутником «Глонасс-М»

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

Источник: РИА Новости

«В понедельник, 27 мая, в 09:23 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М», — сообщили в ведомстве.

Все предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме.

«Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», — отметили в Минобороны.

Это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году.
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Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на Плесецке осенью 2004 года. За прошедшие 14 лет с северного космодрома проведены 37 пусков ракет-носителей «Союз-2» этапов модернизации 1а, 1б и 1 В, включая состоявшийся в понедельник запуск.

Ракета «Союз-2» пришла на смену носителям «Союз-У», которые запускали с Плесецка с 1973 по 2012 год. Всего с космодрома запустили 435 ракет «Союз-У», на орбиту были выведены около 430 аппаратов различного назначения.

Сейчас в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один — в орбитальном резерве. В настоящее время около 15 спутников работают за пределами срока службы.

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