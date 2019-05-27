10:39 (мск), источник: РИА Новости
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель со спутником «Глонасс-М»
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
«В понедельник, 27 мая, в 09:23 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск
«Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», — отметили в Минобороны.
Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на Плесецке осенью 2004 года. За прошедшие 14 лет с северного космодрома проведены 37 пусков
Ракета «Союз-2» пришла на смену носителям «Союз-У», которые запускали с Плесецка с 1973 по 2012 год. Всего с космодрома запустили 435 ракет «Союз-У», на орбиту были выведены около 430 аппаратов различного назначения.
Сейчас в орбитальную группировку ГЛОНАСС входят 26 спутников, 24 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще один — в орбитальном резерве. В настоящее время около 15 спутников работают за пределами срока службы.
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