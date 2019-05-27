Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нидерланды поставили точку в трагедии MH17: виновник назван
В ГИБДД развеяли один из мифов о дорожных камерах
Чтобы выжить, фермер отрезал себе ногу карманным ножом
Пропустившая спецвыпуск «Голоса» дочь Алсу высказалась в соцсети
12 аксессуаров для ванной, которые можно сделать своими руками
Без воды виноватые: с чем связано весеннее обмеление ВолгиЧем маловодье может грозить реке и кто пострадает от него в первую очередь?
В ДНР вернулась война, ВСУ устроили «армагеддон» под Мариуполем
Мадонна сказала, кого считает призером Евровидения
Новый поворот: дочь Алсу высказалась после лишения ее победы
Экспертиза Хачатурян изменила резонансное дело
При крушении самолета в Болгарии не выжил никто - СМИ
СМИ: Пьяный россиянин избил жену в самолёте и умер
Дебоширу проломили голову: самолет РФ вынужден был вернуться
Пассажир, устроивший дебош в самолете, скончался
В Москве прибавилось Капитолин и Добрынь
Максим Галкин показал, как его дома встречают дети
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
8«Наводить мосты»
12:17 (мск), источник: Моя Планета

Почему у летучих мышей не болит голова?

Они умеют висеть вниз головой, заворачиваются в свои крылья и виртуозно приземляются на скалы. Как им все это удается?

Источник: CC0/jochemy
Отвечает Сергей Артеменко, преподаватель кафедры экологии и генетики Института биологии ТюмГУ.

Летучие мыши, а точнее, рукокрылые — весьма интересная группа. Все преобразования в их организме шли во имя одной цели — научиться летать. В результате особенным стало и их поведение, и внешность, и даже иммунитет.

Если человек встанет на руки, то очень скоро почувствует головокружение. Конечно, с помощью тренировок можно научиться стоять дольше, даже научиться ходить на руках, но все же типичное для нас положение — головой вверх. Все потому, что внутреннее ухо — «гироскоп», позволяющий ориентироваться в пространстве, — настроено у людей так, чтобы ходить ногами вниз, а перевернутое положение вызывает дискомфорт. У летучих мышей такого барьера нет. За счет адаптации к активному полету они одинаково хорошо чувствуют себя в любом положении.

Дело не только в привычке — их внутренние органы тоже перестроились так, чтобы в перевернутом состоянии кровь не текла под действием силы тяжести против нужного направления, а в сердце увеличены и усилены клапаны.

Еще один эксперимент. Попробуйте повисеть вниз головой, зацепившись за что-то ногами. Даже максимально расслабившись, вы почувствуете, что определенные группы мышц напряжены. Максимально расслабленное состояние для человека — лежа на спине. У летучих мышей наоборот. Они отдыхают, повиснув вниз головой. А за счет особой структуры сухожилий и хрящей, они, зацепившись за выступы в потолке пещеры, могут расслабиться и при этом не упасть.

Новость
Что такое «белый нос» и почему он убивает летучих мышей

Как же летучие мыши занимают такое положение? Известно, что скелет птиц сильно облегчен для полетов. Так же и у рукокрылых. Их кости тонкие, следовательно, хрупкие. А хрупкие кости — это проблема при приземлении, особенно когда летишь с большой скоростью. Выделяют два типа приземления: четыре касания и два касания. В первом случае зверек цепляется и передними, и задними лапками, а потом делает рывок, чтобы повиснуть вниз головой. Но этот рывок настолько сильный, что может стоить ему костей при неудачном ландшафте. Такая стратегия характерна для летучих мышей, цепляющихся за деревья, где удар может смягчить древесина. А вот на скалах лишний раз биться не стоит, поэтому рукокрылые изловчились обходиться касанием двух конечностей.

Еще один интересный факт: несмотря на то, что летучие мыши — млекопитающие, температура их тела непостоянна. Кстати, именно поэтому летучие мыши болеют намного меньше нас, хотя человек носит в себе до десяти различных вирусных агентов. А у летучих мышей их около 17.
Читайте также
Почему кукушки подбрасывают яйца?

Крыло летучей мыши — это тонко натянутая кожа, в которой есть и кровеносные сосуды, и нервные окончания, что позволяет довольно быстро охлаждать тело. Повиснув в пещере, где они живут, летучие мыши часто заворачиваются в крылья, как в плащ, именно для того, чтобы снизить теплопотери. Но это в спокойном состоянии. А во время полета мышцы работают в высоком темпе и выделяют много тепла. Настолько много, что при постоянных теплопотерях тело все равно имеет температуру около 40 °C. Такая горячка позволяет избежать многих заболеваний.

Способность адаптироваться позволила рукокрылым распространиться по всему земному шару, за исключением, пожалуй, Арктики и Антарктики.

Читайте также

 В Тасмании нашли самое высокое лиственное дерево в мире
Собаки помогают пассажирам с аэрофобией в аэропорту Сиднея
СКР возбудил дело против чиновника, напавшего на журналиста
В РПЦ сравнили протесты из-за храма с расстрелом царской семьи
Коломойский рассказал, из-за чего поругался с Порошенко
Хакеры украли деньги, отправленные за переход игрока «Зенита»
Почему Волга в этом году так сильно обмелела и чем это грозит
Зеленая волна: что изменят итоги выборов в Европарламент
Биткоин обновил годовой максимум
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Ту-134 совершил последний рейс. Почему эту машину называют легендарной? Иллюминатор в туалете!
Кино
Пропустившая спецвыпуск «Голоса» дочь Алсу высказалась в соцсети Микелла Абрамова проигнорировала спецвыпуск проекта «Голос. Дети», на котором всех участников финала назвали победителями
Авто
Цены на полисы ОСАГО: резкое подорожание уже началось Одними из первых существенное изменение ставок тарифов ОСАГО ощутили на себе жители Москвы
Недвижимость
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
В Москве помыли одно из самых высоких зданий. Как это было: фото
В России подешевели дачи
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
Популярные темы на «Детях»
Ночные королевы 466
Ночные королевы -2 297
Вопрос мамам девочек- подростков. 282
Выбор города для переезда 138
Леди
Екатерина Климова поразила фанатов откровенным декольте Актриса показала чувственное фото.
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь