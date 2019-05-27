12:17 (мск), источник: Моя Планета
Почему у летучих мышей не болит голова?
Они умеют висеть вниз головой, заворачиваются в свои крылья и виртуозно приземляются на скалы. Как им все это удается?
Летучие мыши, а точнее, рукокрылые — весьма интересная группа. Все преобразования в их организме шли во имя одной цели — научиться летать. В результате особенным стало и их поведение, и внешность, и даже иммунитет.
Если человек встанет на руки, то очень скоро почувствует головокружение. Конечно, с помощью тренировок можно научиться стоять дольше, даже научиться ходить на руках, но все же типичное для нас положение — головой вверх. Все потому, что внутреннее ухо — «гироскоп», позволяющий ориентироваться в пространстве, — настроено у людей так, чтобы ходить ногами вниз, а перевернутое положение вызывает дискомфорт. У летучих мышей такого барьера нет. За счет адаптации к активному полету они одинаково хорошо чувствуют себя в любом положении.
Еще один эксперимент. Попробуйте повисеть вниз головой, зацепившись за
Как же летучие мыши занимают такое положение? Известно, что скелет птиц сильно облегчен для полетов. Так же и у рукокрылых. Их кости тонкие, следовательно, хрупкие. А хрупкие кости — это проблема при приземлении, особенно когда летишь с большой скоростью. Выделяют два типа приземления: четыре касания и два касания. В первом случае зверек цепляется и передними, и задними лапками, а потом делает рывок, чтобы повиснуть вниз головой. Но этот рывок настолько сильный, что может стоить ему костей при неудачном ландшафте. Такая стратегия характерна для летучих мышей, цепляющихся за деревья, где удар может смягчить древесина. А вот на скалах лишний раз биться не стоит, поэтому рукокрылые изловчились обходиться касанием двух конечностей.
Крыло летучей мыши — это тонко натянутая кожа, в которой есть и кровеносные сосуды, и нервные окончания, что позволяет довольно быстро охлаждать тело. Повиснув в пещере, где они живут, летучие мыши часто заворачиваются в крылья, как в плащ, именно для того, чтобы снизить теплопотери. Но это в спокойном состоянии. А во время полета мышцы работают в высоком темпе и выделяют много тепла. Настолько много, что при постоянных теплопотерях тело все равно имеет температуру около 40 °C. Такая горячка позволяет избежать многих заболеваний.
Способность адаптироваться позволила рукокрылым распространиться по всему земному шару, за исключением, пожалуй, Арктики и Антарктики.
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