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12:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Культурный шок: как выглядят самые современные библиотеки России (фото)

27 мая отмечают Всероссийский день библиотек. Во многих городах страны библиотеки на наших глазах переживают волшебное превращение в современные многофункциональные центры. Рассказываем о самых примечательных из них.

Российская государственная библиотека для молодежи, Москва

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Здесь собрано свыше 900 тысяч книг и журналов, около 2 млн электронных книг, аудиокниги, фильмы, ноты и впечатляющая коллекция из 70 тысяч грампластинок. Здесь проводят встречи с писателями, иллюстраторами, работает коворкинг и кафе.

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Библиотека Дома Н. В. Гоголя, Москва

Еще один многофункциональный центр, в котором, помимо книг, можно найти огромное собрание нот, виниловых пластинок, CD и DVD. Здесь создают электронные копии редких книг, делая их доступными для всех.

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Библиотека имени Ф. М. Достоевского, Москва

Старую библиотеку отреставрировали и превратили в современный культурный центр с большими окнами, новыми компьютерами, современной мебелью и множеством новых книг. Здесь проходят лекции, семинары, встречи с писателями и многие другие события.

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Библиотека Алвара Аалто, Выборг

Центральная библиотека Выборга создана по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Ее отреставрировали и превратили в очень удобный центр для всей семьи. Здесь регулярно проводятся концерты, семинары, лекции и многие другие события.

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Книжная капелла, Санкт-Петербург

Библиотека с интерьерами готического замка привлекает как книгочеев, так и фанатов необычных интерьеров. Здесь собраны многие уникальные издания, вышедшие до 1917 года: легенды о короле Артуре, старинные атласы и карты, поварские книги прошлых веков и многие другие раритеты.

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Мобильные библиотеки

Передвижные библиотеки в России существовали еще до революции. Сейчас в стране тоже ездит немало библиобусов, которые привозят книжные новинки в отдаленные регионы и делают это совершенно бесплатно.

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Библиобус в Тюмени

Кроме бумажных книг, можно получить доступ и к электронным. Достаточно отсканировать QR-код в одной из библиотечных точек, размещенных на остановках общественного транспорта, в автобусах, на вокзалах и в аэропортах.

Первая в России мобильная библиотека в аэропорту открылась во Владивостоке. Здесь можно скачать книгу на планшет или телефон при помощи QR-кода, нанесённого на корешок книги.

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Библиотека для пассажиров появилась и в новом аэропорту Платов Ростова-на-Дону. Но речь идет не об электронном книгохранилище, а о собрании бумажных томов.

Анна Лысенко

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