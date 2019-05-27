Американец с помощью дрона снял внезапную потерю своего смартфона

Пользователь Reddit с ником ED2O9 опубликовал видео, сделанное его товарищем на горе Лукинг Гласс Рок в Северной Каролине. Как пояснил автор, его друг отправился в турпоход и прихватил с собой новенький дрон, с помощью которого хотел снять красивые пейзажи вокруг.
Вот только все пошло не по плану. С помощью приложения на смартфоне мужчина активировал беспилотник и отправил его в небо, и, положив телефон рядом, начал заниматься другими делами. В этот момент мобильный просто соскользнул с покатой горы и полетел вниз. А запущенный в небо дрон продолжил снимать все происходящее с высоты птичьего полета!
Кстати, пользователь, опубликовавший видео на Reddit, пояснил, что беспилотник был запущен в режиме автопилот, так что вскоре после инцидента от вернулся к владельцу. Смартфону, кстати, тоже повезло: в конце концов, мужчине удалось спустить вниз с горы и отыскать его.