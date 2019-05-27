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14:02 (мск), источник: Газета.Ру

МакSим впервые вышла на сцену после ДТП

Певица МакSим впервые выступила после того, как попала в страшное ДТП и несколько недель восстанавливалась.

Видеозаписи с концерта певицы в Ташкенте появились в инстаграме. МакSим одета в белое длинное платье, она выглядит здоровой и отдохнувшей.

Во время загрузки произошла ошибка.

МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, спеша в Москву на съемки клипа «Абонент недоступен». Ее перевезли в Москву, а позже продюсер показала страшные синяки, оставшиеся на теле звезды.

МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) была выписана из больницы 20 мая. Директор артистки заверила поклонников, что все переживания и тяжелые времена остались для певицы позади.

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