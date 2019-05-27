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14:37 (мск), источник: Esquire

Выпускники из Владивостока извинились за БДСМ-флешмоб

Директор школы заявила, что уже простила учеников.

Выпускники из Владивостока извинились за свое выступление в школе, на которое они надели костюмы в виде полицейской формы и костюмы в стиле БДСМ. Об этом «РИА Новости» заявила директор учебного заведения Галина Пугина. По ее словам, никаких дисциплинарных мер в отношении учеников принято не было и не будет, а она сама уже их простила:

Никого не отстраняли. Дети сегодня с учителями пошли на экзамены. У нас нет таких рычагов, чтобы отстранять. Мы к ним мер не принимаем, но считаем, что такие выходки — это ненормально. Хоть многие их и поддерживают, но мы считаем, что делать этого не надо, тем более выкладывать в интернет.

Пугина считает случившееся «глупой выходкой». «Сегодня воспитанием занимается не только школа, но и общество, и СМИ. Родители у детей молоды. Это другое поколение и родителей, и детей», — подчеркнула директор.

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Школьники привлекли внимание общественности 22 мая. На видео девушка в полицейской форме и молодые люди в масках Playboy и с заклеенными сосками выступают на дне самоуправления. После публикации ролика в соцсетях и СМИ управление МВД России по Владивостоку начало проверку, а на двух выпускников были составлены административные протоколы за незаконное ношение полицейской формы. Их родителям грозит штраф в размере до полутора тысяч рублей.

В результате резонанса многие выразили поддержку школьникам, а в сети появилась петиция с требованием не допустить их преследования и наказания.

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