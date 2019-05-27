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16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как на самом деле выглядят места из «Игры престолов» (фото)

Одни локации разочаровывают, а другие — влюбляют в себя навсегда.

Сериал «Игра престолов» покорил зрителей стремительными поворотами сюжетов, непредсказуемостью и харизматичными персонажами. Но немаловажную роль сыграли и сказочные пейзажи — бескрайние снежные равнины, величественные города, жаркие пустыни.

Блогеры составили список локаций, в которых происходили ключевые сцены из «Игры престолов». Кадры из сериала сопоставили с фотографиями этих мест в реальном мире: от замков Хорватии до захватывающих дух исландских просторов.

Королевский тракт
Дарк Хеджес, Северная Ирландия
injurullumii.info
Драконий камень
Гастелугаче, Испания
joaquin.d.carreras
Королевская Гавань
Дубровник, Хорватия
schmollywood1
Королевская Гавань
Дубровник, Хорватия
schmollywood1
Браавос
Каштел Гомилица, Хорватия
schmollywood1
Королевская Гавань
Дубровник, Хорватия
schmollywood1
Драконий камень
Гастелугаче, Испания
joaquin.d.carreras
Королевская Гавань
Дендрарий Трстено, Хорватия
schmollywood1
Пентос
Лазурное окно, Мальта
shrimpybimp
Браавос
Жирона, Испания
_stellagates
Королевская Гавань
Дендрарий Трстено, Хорватия
schmollywood1
Миэрин
Крепость Клис в Сплите, Хорватия
schmollywood1
Королевская Гавань
Дубровник, Хорватия
schmollywood1
Залив Работорговцев
Марлоу Бэй, Северная Ирландия
brown_guy_in_the_rockies
Браавос
Карнлау Бэй, Северная Ирландия
masterharsono
Королевская Гавань
Дубровник, Хорватия
schmollywood1
Кварт
Башня Минчета в Дубровнике, Хорватия
Asta Skujytė-Razmienė
Королевская Гавань
Мдина, Мальта
acruseship
Королевская Гавань
Дендрарий Трстено, Хорватия
schmollywood1
Королевская Гавань
Дубровник, Хорватия
schmollywood1
Винтерфелл
Скоугафосс, Исландия
yhavin
Королевская Гавань
Дендрарий Трстено, Хорватия
schmollywood1
Миэрин
Крепость Клис в Сплите, Хорватия
Asta Skujytė-Razmienė
Королевская Гавань
Дубровник, Хорватия
schmollywood1
Королевская Гавань
Дубровник, Хорватия
schmollywood1
Королевская Гавань
Дубровник, Хорватия
schmollywood1
Браавос
Каштель Гомилица, Хорватия
schmollywood1
Миэрин
Крепость Клис в Сплите, Хорватия
schmollywood1
Миэрин
Сплит, Хорватия
schmollywood1
Королевская Гавань
Дендрарий Трстено, Хорватия
schmollywood1

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