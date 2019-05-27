16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как на самом деле выглядят места из «Игры престолов» (фото)
Одни локации разочаровывают, а другие — влюбляют в себя навсегда.
Сериал «Игра престолов» покорил зрителей стремительными поворотами сюжетов, непредсказуемостью и харизматичными персонажами. Но немаловажную роль сыграли и сказочные пейзажи — бескрайние снежные равнины, величественные города, жаркие пустыни.
Блогеры составили список локаций, в которых происходили ключевые сцены из «Игры престолов». Кадры из сериала сопоставили с фотографиями этих мест в реальном мире: от замков Хорватии до захватывающих дух исландских просторов.
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