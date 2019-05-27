15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Десять тысяч фарфоровых птиц появились в арт-галерее в Австралии
Все они «парят» в воздухе.
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Все они «парят» в воздухе.
Известный китайский художник Цай
Эта масштабная работа представляет собой 10 тысяч фарфоровых птиц, покрытых черным порохом, которые «парят» под потолком огромного зала галереи на фоне каллиграфического рисунка горы Ли, где были найдены знаменитые терракотовые воины. Кстати, часть терракотовой армии вместе с лошадьми и амуницией выставлены в соседнем зале галереи.
Екатерина Гура