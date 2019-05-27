Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
В ГИБДД развеяли один из мифов о дорожных камерах
Британка считает, что тесные лифчики оставили в ее груди дыру
30-летняя возлюбленная Петросяна носит костюм с сердечками
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
«Сеть»: Рыба, у которой хватка как у питбуля «В Черном море на людей нападает рыба, у которой хватка как у питбуля»
В ДНР вернулась война, ВСУ устроили «армагеддон» под Мариуполем
Мадонна сказала, кого считает призером Евровидения
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино
Дети Сергея Жукова снимаются в кино с Безруковым и Климовой
Женщина перепутала кашель с опасной болезнью и впала в кому
Как вас обманывают продавцы воды
Сын Наташи Королевой завел роман с моделью
Михалковы, Стриженовы, Харатьян на премьере спектакля
СМИ: Сергей Лазарев стал отцом во второй раз
Безрукова, Федорова, Эппле поддержали «особенных» детей
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядит тот самый Урюпинск?
Фоторепортажи
11Скончался Сергей Доренко
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
15:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Десять тысяч фарфоровых птиц появились в арт-галерее в Австралии

Все они «парят» в воздухе.

Известный китайский художник Цай Го-Цян представил свою новую инсталляцию под названием «Мурмурация» («Пейзаж») в Австралийской национальной галерее Виктории в Мельбурне.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Эта масштабная работа представляет собой 10 тысяч фарфоровых птиц, покрытых черным порохом, которые «парят» под потолком огромного зала галереи на фоне каллиграфического рисунка горы Ли, где были найдены знаменитые терракотовые воины. Кстати, часть терракотовой армии вместе с лошадьми и амуницией выставлены в соседнем зале галереи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также

Напавшего на журналиста чиновника исключили из «Единой России»
Состояние свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева тяжелое
Неймару предложат 200 тысяч евро в день
Молния ударила в ракету «Союз» при старте с Плесецка
Выпускники из Владивостока извинились за БДСМ-флешмоб
Почему Волга в этом году так сильно обмелела и чем это грозит
В Техасе сняли пугающий смерч на видео
Здоровье
Как вас обманывают продавцы воды Вода в бутылках — это обычная водопроводная вода.
Hi-Tech
ASUS представила ноутбук будущего с двумя экранами Посмотрите на них!
Кино
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери Михаил недоволен тем, что Елизавета пошла по его стопам
Авто
Новая BMW 1-й серии — революционные изменения Немцы рассекретили третье поколение баварской «копейки»
Недвижимость
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядит тот самый Урюпинск?
Фото двухэтажной квартиры в Бутово: на окраинах Москвы тоже неплохо
Популярные темы на «Детях»
Ночные королевы 502
Ночные королевы -2 402
Выбор города для переезда 360
Правда ли стресс во время беременности негативно отразится на здоровье ребёнка? 149
Леди
Екатерина Климова поразила фанатов откровенным декольте Актриса показала чувственное фото.
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь