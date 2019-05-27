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16:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Парень сделал девушке предложение на вершине вулкана (видео)

Незабываемый момент.

Канадский учитель Джарод Хендерсон сделал своей девушке Элисон Прентис незабываемое предложение руки и сердца.

У пары много общих интересов. Они вместе обучают детей в школе, а еще обожают путешествия. К тому же, Хендерсон — настоящий романтик, и его девушке, похоже, это очень по душе.

Джарод и Элисон отправились в отпуск в Индонезию. Там они осуществили давнюю мечту и взобрались на гору Бромо. Это активный вулкан на востоке острова Ява высотой 2392 метра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тропы, ведущие на вершину горы, покрыты густым слоем пепла. А диаметр кратера вулкана составляет около 600 метров.

Именно это опасное, но завораживающе красивое место и выбрал Джарод, чтобы сделать Элисон предложение. Это стало для нее настоящим сюрпризом.

Анна Лысенко

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