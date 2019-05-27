16:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бразилец стал звездой соцсетей благодаря роскошным волосам (фото)
Теперь ему завидуют даже девушки.
28-летний Криштиану Брага из Бразилии, вопреки устоявшимся гендерным стереотипам, решил отрастить длинные волосы.
Криштиану рассказал, что длинные волосы у женщин и мужчин ему нравились с раннего детства, а в 21 год он решил и сам сделать себе такую прическу. Несмотря на то, что молодой человек учился на факультете актерского мастерства, люди из его творческого окружения идею восприняли недоброжелательно и начали унижать парня. Тем не менее, свою мечту он не оставил и за семь лет обзавелся такими шикарными локонами, которым позавидуют многие девушки.
Несмотря на травлю и насмешки, именно благодаря необычной внешности Криштиану попал в модельный бизнес и обзавелся внушительной армией поклонников в Instagram — сейчас на него подписаны более 33 тысяч человек со всего мира.
Парень рассказывает, что на уход за своими роскошными огненными волосами тратит минимум времени. А свою тягу к длинным локонам Криштиану объясняет индейским происхождением и «подсознательной тягой к традициям предков».
Екатерина Гура
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