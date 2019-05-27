Австралийские грибы уличены в добыче золота

Как выяснили австралийские микологи, оказавшись в среде, богатой золотом, гриб каким-то образом выделяет его из воды и почвы и осаждает на себе в виде очень мелких бляшек, придающих грибнице характерную золотистую окраску.
Эта способность сама по себе крайне неожиданна уже хотя бы потому, что золото — крайне малоактивный металл. Чтобы растворить его в условиях химической лаборатории нужна царская водка — смесь концентрированных соляной и азотной кислот. У грибов ее явно нет, но они умудрились встроить золото в свой метаболизм.
«Грибы выделяют высокореактивные молекулы пероксида водорода, которые заставляют соединения на основе золота окисляться. Золото трансформируется в ионы, которые оседают в виде чистого металла. Если посмотреть на грибы Fusarium oxysporum под микроскопом, то можно заметить блестящие частицы, усеивающие их поверхность — это и есть чистое золото», — рассказывает Майк Вералл (Mike Verrall) из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии.
Пока неясно, как именно грибы используют драгоценный металл, но понятно, что польза от него есть. Обогащенные им грибницы растут быстрее и шире обычных.
Ученые предполагают, что необычная способность гриба в будущем может быть использована при поиске новых месторождений золота. К сожалению, гриб не может создать золото из ничего, поэтому его выращивание там, где драгоценного металла явно нет, никаких богатств не сулит.
Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Nature.