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19:45 (мск), источник: Forbes

Проданная миллиардером Рыболовлевым самая дорогая картина мира может подешеветь в 300 раз

Эксперты Лувра сомневаются, что картину «Спаситель мира», ранее принадлежавшую российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, написал Леонардо да Винчи, утверждает исследователь творчества художника Бен Льюис. По его словам, если Лувр откажется признать итальянского мастера автором полотна, стоимость «самой дорогой картины мира» упадет в сотни раз.

Источник: AP 2019

Картина «Спаситель мира», ранее принадлежавшая российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву, может быть выставлена в парижском Лувре как работа учеников Леонардо да Винчи, а не самого мастера. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на историка искусства Бена Льюиса, автора книги об этой картине The Last Leonardo: The Secret Lives of the World’s Most Expensive Painting.

Лувр ранее сообщил, что попросил у владельцев полотна одолжить его для осенней выставки по случаю 500-летия со дня смерти да Винчи. Льюис со ссылкой на свои источники в парижском музее утверждает, что кураторы выставки сомневаются в том, что полотно действительно принадлежит кисти Леонардо, и предлагают представить картину как произведение мастерской художника.

Если «Спаситель мира» окажется в Лувре с таким описанием, стоимость полотна снизится в 300 раз до $1,5 млн, считает Льюис.
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В этом случае, по его мнению, крайне маловероятно, что картина вообще попадает в Париж, поскольку обесценивание картины сделает ее «ничего не стоящей» и «унизит» саудовских владельцев. «Если картина не может быть выставлена, это плохо для искусства. Картина, можно сказать, стала новым политзаключенным в Саудовской Аравии», — заявил Льюис The Telegraph.

Самая дорогая картина мира

«Спаситель мира» был написан около 1500 года, указывается на сайте Christie’s. Долгое время картина приписывалась ученикам да Винчи, а след ее несколько раз терялся. Какое-то время она принадлежала английскому королю Карлу I и его сыну Карлу II, но потом долго считалась утраченной. Вновь она появилась только в 1900 году, когда полотно под видом работы ученика Леонардо Бернардино Луини приобрела английская семья Кук. В 1958 году картина, претерпевшая за годы множество изменений, была продана на аукционе Sotheby’s за 45 фунтов стерлингов. В 2005 году она снова сменила владельца — полотно продали на аукционе в США за $1175 под видом работы ученика Леонардо Джованни Больтраффио.

В 2011 году профессор Дайанн Модестини из Нью-Йоркского университета, которая занималась изучением и реставрацией картины, объявила, что «Спасителя мира» написал Леонардо да Винчи.

На данный момент это последняя найденная картина, приписываемая кисти художника.

После открытия Модестини «Спаситель мира» выставлялся в Лондонской национальной галерее, а затем его приобрел российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев за $127,5 млн.

В 2017 году Рыболовлев продал полотно на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за рекордные $450,3 млн (из них $50,3 млн составила комиссия аукционного дома). Таким образом, «Спаситель мира» стал самой дорогой картиной из когда-либо продававшихся на аукционах.

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Саудовский след

Имя покупателя не называлось, но The New York Times писала, что «Спасителя мира» приобрел саудовский принц Бадер в интересах наследного принца Мохаммеда бен Салмана. Посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне и Christie’s уверяли, что настоящим покупателем был департамент культуры и туризма Абу-Даби, который приобрел картину для нового музея «Лувр Абу-Даби».

Показ картины да Винчи в новом музее был запланирован на сентябрь 2018 года. Однако за несколько дней до намеченной даты департамент отложил показ, не объясняя причин.

После этого NYT со ссылкой на неназванного сотрудника музея сообщила, что в музее вообще не знают, где находится «Спаситель мира». В Christie’s говорили только, что изображение было «благополучно передано новым владельцам», не уточняя, когда и кому именно.
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The Telegraph в своем материале пишет со ссылкой на Бена Льюиса, что парижский Лувр обратился с просьбой позаимствовать картину именно к музею в Абу-Даби. Льюис полагает, что владельцы картины скрывают ее именно из-за подозрений в том, что она не принадлежит Леонардо. Лувр ранее сообщал, что пока не получил ответа на свой запрос об участии картины в выставке.

Леонардо или не Леонардо

Как утверждает Льюис в своей книге, сомнения относительно принадлежности картины возникали и перед ее выставлением в Национальной галерее в Лондоне. По словам Льюиса, пять экспертов тогда разошлись во мнениях: двое считали ее работой Леонардо, один — произведением учеников, двое воздержались. Музей на это ответил, что «тщательно проверяет работы перед включением в коллекцию».

The Telegraph отмечает, что некоторые исследователи видят небрежность, не свойственную Леонардо, в изображении стеклянного шара в левой руке Христа, изображенного на картине: сфера не искажает одежду Христа. Другие ученые уверены: это сделано намеренно, чтобы не отвлекать внимание зрителя от лица Христа.

Ринат Таиров

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