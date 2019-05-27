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22:28 (мск), источник: РИА Новости

В США анаконда «клонировала» сама себя

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В США самка зеленой анаконды по кличке Анна обзавелась потомством без участия самцов. Об этом сотрудники аквариума рассказали Daily Mirror.

Источник: Pixabay/gautherottiphaine

По их словам, анаконда содержалась в серпентарии, где не было самцов. Появление потомства стало возможным благодаря партеногенезу — форме размножения, при которой из яйцеклетки развивается взрослый организм без оплодотворения.

Партеногенез характерен в первую очередь для насекомых, однако для анаконд — это второй случай в истории.

При этом большая часть потомства оказалась мертворожденной, но двоим детенышам удалось выжить. Как рассказали сотрудники аквариума, родившиеся анаконды — генетические клоны матери.

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