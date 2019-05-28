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01:50 (мск), источник: РИА Новости

Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пограничной службе нужно жестко пресекать попытки проникновения в Россию международных террористов, выявлять и ликвидировать каналы незаконной миграции, заявил президент Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«Границы России самые протяженные в мире, и ваша задача — надежно охранять их по всему периметру. Нужно жестко пресекать попытки проникновения на нашу территорию международных террористов и контрабандистов, транснациональных преступных групп, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции, активно задействовать для этого весь имеющийся потенциал, в том числе подразделения мобильных действий и специального назначения», — говорится в обращении Путина в честь Дня пограничника, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также отметил важность освоения техники нового поколения для повышения эффективность защиты границ.
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«Важно развивать пограничную инфраструктуру, осваивать технику нового поколения, которая многократно повышает эффективность защиты границ и одновременно надо продолжить работу по созданию в пунктах пропуска удобных условий пересечения границы для законопослушных граждан, содействовать развитию интеграционных процессов, экономических гуманитарных связей на евразийском пространстве», — говорится в поздравлении.

Президент также отметил роль ветеранов службы.

«Во все времена и исторические эпохи пограничников — стражей российских границ отличали особые качества, и, прежде всего, это смелость и стойкость. Они первыми принимали удар агрессора, бесстрашно вели бой с превосходящими силами врага, сражались за родину до последней капли крови», — сказал он.

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«В этот день самые теплые слова благодарности ветеранам пограничной службы. Наш народ чтит подвиги героев 1941 года, вступивших в схватку с нацистами на рубежах нашей страны от Баренцева до Черного моря. Мы помним мужество пограничников, которые обороняли перевалы Кавказа и несли боевую вахту на дальневосточных заставах. Офицеры и солдаты погранотрядов с честью выдержали непростые испытания в послевоенный период, были образцом ратной доблести и в афганской кампании, и в других горячих точках», — заявил Путин.

День пограничника отмечается в России во вторник. В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве народного комиссара по делам финансов. В современной России указом президента от 23 мая 1994 года «в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск» была продолжена традиция чествования пограничников 28 мая.

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