08:09 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Superjet просят проверить с нуля
АЭВТ требует подтвердить надежность самолета.
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит Минтранс после катастрофы в Шереметьево организовать оперативную проверку систем самолета RRJ 95 (он же Superjet 100) на соответствие сертификационным требованиям. В ОАК, выпускающей SSJ 100 считают письмо давлением на комиссию по расследованию происшествия и ссылаются на подтверждения сертификации типа EASA. Эксперты не видят юридически обязывающих оснований для такой проверки и, с учетом позиции авиавластей, сомневаются в ее перспективах.
«Ъ» ознакомился с письмом АЭВТ в адрес министра транспорта Евгения Дитриха от 24 мая, в котором предлагается провести оперативную проверку SSJ 100 «как типа на соответствие сертификационным требованиям». В частности, у авиационного лобби есть вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством и ее эффективности: «Не должны быть такие последствия с электрообеспечением, приведшие к нештатной ситуации на борту ВС».
Также речь идет о проверке прочностных характеристик конструкции кессона крыла и шасси, поскольку разрушение шасси не должно влиять на целостность топливных систем. Целесообразно, по мнению АЭВТ, изучить на соответствие сертификационным требованиям и систему управления полетом и силовой установкой самолета, защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем судна.
«АЭВТ обеспокоена авиационным происшествием с RRJ 95B RA-89098, происшедшим 5 мая в Шереметьево, — говорится в письме.— Данное происшествие нанесло серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому. Сегодня авиакомпании—члены АЭВТ эксплуатируют 19 воздушных судов RRJ-95B». Самолеты SSJ 100 есть в парке авиакомпаний «Ямал» (15 машин) и «Якутия» (четыре судна), входящих в АЭВТ.
Катастрофа с самолетом SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот» (не входит в АЭВТ) в Шереметьево произошла 5 мая. Судно вылетело из аэропорта, в течение получаса после вылета у него отключилась часть систем после удара молнии. Самолет перешел в режим direct mode (усеченный режим ручного управления), после чего экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Во время посадки шасси самолета пробили его топливные баки. Начался пожар, унесший жизни 41 человека.
Источники «Ъ» в отрасли утверждают, что за время эксплуатации SSJ 100 «Аэрофлотом» зафиксировано восемь отказов систем самолета во время полета. «Девятый случился перед крушением в Шереметьево», — уточняет источник «Ъ». Второй говорит, что за последние пять лет зафиксировано 184 попадания молний в самолеты «Аэрофлота», но «ни одно из них не приводило к отказу систем».
В Минтрансе утверждают, что обращение АЭВТ в их адрес не поступало. В Росавиации и Минпроме не ответили «Ъ». В «Аэрофлоте» не комментируют письмо. По информации, полученной от сотрудников МАК, на момент выпуска SSJ 100 с бортовым номером RA-89098 функцию сертифицирующего органа выполняла Росавиация и она должна была проводить процедуры по поддержанию летной годности самолета.
В ОАК считают, что инициатива АЭВТ похожа на давление на комиссию по расследованию катастрофы: «До получения результатов работы комиссии любые предположения некорректны и непрофессиональны. Что и где надо проверить, будет следовать из выводов комиссии. Мы не сомневаемся в ее профессионализме и объективности». В ОАК добавили, что «высокая надежность и безопасность работы систем, агрегатов и элементов конструкции самолета» подтверждены европейской сертификацией SSJ 100. «Самолет с успехом прошел 200 испытательных программ, больше 1000 испытательных полетов», — сказали в ОАК.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что соответствие самолета сертификационным требованиям по перечисленным пунктам проверяется в ходе сертификационных испытаний и подтверждается сертификатом типа, в случае с SSJ 100 выданным Авиарегистром МАК и подтвержденным EASA. «Оснований для отзыва сертификата типа, выраженных в виде позиции расследователя (МАК) или авиавластей, нет», — говорит эксперт. Позиция Минтранса, согласно которой приостановка эксплуатации SSJ 100 не требуется, дает основания считать, что власти инициативу АЭВТ не поддерживают. Поэтому, полагает он, вопрос как о правовых основаниях проверки, так и источниках ее финансирования остается открытым.
Герман Костринский