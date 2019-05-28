Немецкие власти обнародовали переговоры с пилотом самолета Наталии Филевой

Инцидент произошел 31 марта, когда самолет Epic-LT подлетал к аэропорту Франкфурт-Эгельсбах. Пилот и два пассажира не выжили.
BFU представило переговоры пилота с авиадиспетчером, а также информацию от двух свидетелей. К отчету прилагаются технические данные воздушного судна и схема его следования.
По данным бюро, последними словами пилота к диспетчеру были: могу я выйти на траекторию? Диспетчер дал добро и рекомендации по заходу.
Свидетели, которые находились рядом с диспетчерской вышкой, указали, что видели самолет во время левостороннего разворота. Угол крена самолета, по их словам, составлял 30−45°.
По свидетельству очевидцев, обнародованных сразу после катастрофы, самолет не смог долететь до взлетно-посадочной полосы аэропорта, рухнул на располагавшееся в нескольких километрах поле и загорелся.
Группа S7, по сути, семейное предприятие, которое Наталия Филева и ее муж Владислав развивали с конца 1990-х годов.
По оценке Forbes, в 2018 году Наталия Филева входила в топ-5 богатейших женщин страны с состоянием около $600 млн.