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02:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Немецкие власти обнародовали переговоры с пилотом самолета Наталии Филевой

Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий (BFU) отчиталось о ходе расследования крушения частного самолета, в котором находилась совладелец компании S7 Group Наталия Филева. На документ (.pdf) обратил внимание РБК.

Источник: AP 2019

Инцидент произошел 31 марта, когда самолет Epic-LT подлетал к аэропорту Франкфурт-Эгельсбах. Пилот и два пассажира не выжили.

BFU представило переговоры пилота с авиадиспетчером, а также информацию от двух свидетелей. К отчету прилагаются технические данные воздушного судна и схема его следования.

По данным бюро, последними словами пилота к диспетчеру были: могу я выйти на траекторию? Диспетчер дал добро и рекомендации по заходу.

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Свидетели, которые находились рядом с диспетчерской вышкой, указали, что видели самолет во время левостороннего разворота. Угол крена самолета, по их словам, составлял 30−45°.

По свидетельству очевидцев, обнародованных сразу после катастрофы, самолет не смог долететь до взлетно-посадочной полосы аэропорта, рухнул на располагавшееся в нескольких километрах поле и загорелся.

Группа S7, по сути, семейное предприятие, которое Наталия Филева и ее муж Владислав развивали с конца 1990-х годов.

По оценке Forbes, в 2018 году Наталия Филева входила в топ-5 богатейших женщин страны с состоянием около $600 млн.

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