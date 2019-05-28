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05:47 (мск), источник: РИА Новости

Исследование показало, на чем экономят россияне

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Всероссийский опрос «Ромира» проводился в апреле, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и в сельской местности во всех федеральных округах страны. Граждан спрашивали, на каких статьях расходов они экономили в течение последнего года.

«Лишь 17% опрошенных заявили, что они ни на чем не экономят. Таким образом, был прерван тренд по увеличению числа граждан, которые не экономят: в 2016 году — 11%, в 2017 году — 18%, а в 2018 — уже 24%», — говорится в исследовании.

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Число россиян, которые сократили свои траты, увеличилось по всем статьям расходов.

«В этот раз еда не стала главной статьей экономии, как в предыдущие годы. Больше, чем на еде, в течение прошедшего года россияне экономили на путешествиях — об этом заявили 29%», — добавляет «Ромир». В прошлом году показатель составлял 12%.

Почти четверть опрошенных (24%) сообщили, что были вынуждены экономить на еде. Годом ранее эта доля составляла 17%.

Третье место по масштабам экономии занимают расходы на одежду и обувь: если в 2018 году доля экономящих на них граждан составляла 9%, то по итогам опроса текущего года — 23%. Доля граждан, сокративших траты на развлечения, выросла до 22% с 6%, на деликатесы — до 20% с 6%, на алкоголь и сигареты — до 13% с 5%, на рестораны — до 15% с 4%, на косметику — до 8% с 1%.

Опрос 2019 года также показал, что доля россиян, экономящих на медицине, выросла до 7% с 1% годом ранее, на бытовых услугах — до 8% с 3%, на транспорте — до 5% с 1%, на занятиях спортом — до 7% с 1%.
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При этом россияне вернулись к экономии на мобильной связи: в 2019 году на ней экономили 4% опрошенных (опрос 2018 года таких граждан не зафиксировал). Кроме того, 11% опрошенных (годом ранее — 2%) экономили на гаджетах.

По мнению президента «Ромира» Андрея Милехина, подобные результаты исследования вполне закономерны. «Непростая экономическая ситуация в стране приняла затяжной характер. Казалось, что самые тяжелые 2015 и 2016 годы позади, и россияне немного расслабились в 2017 году. Однако очередной виток роста цен, подорожание бензина и услуг ЖКХ на фоне практически не меняющихся доходов заставили наших граждан опять затянуть пояса», — сказал Милехин, слова которого приводятся в релизе.

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