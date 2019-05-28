Тимати и «Армия России» разработали совместную линию одежды

Презентация коллекции прошла в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной в Москве.
Отмечается, что дизайнеры разработали варианты одежды для женщин, мужчин и детей. В презентации показали укороченные толстовки с логотипом «Армия России», брюки свободного кроя, брюки свободного кроя с утяжкой на щиколотках, oversize худи и комбинезоны.
Для девушек представлены платья-сафари, а для молодых людей — шорты и футболки с мишенью на груди и надписью «Сирия» на спине. Вся коллекция выполнена в цветах военной формы — традиционном хаки, песчаном камуфляже и черном. Помимо этого, в некоторых вариантах присутствуют элементы военного снаряжения.
«Она (одежда. — Прим. Ред.) и высокотехнологична, из очень хорошего дорогого материала, водостойкого», — рассказал Тимати.
При этом он отметил, что, надевая такую одежду, россияне могут показать, что являются патриотами страны и поддерживают российскую армию.
На презентации также присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу, который получил от Тимати фирменную армейскую куртку, сшитую по специальному дизайну.