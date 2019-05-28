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13:05 (мск), источник: Известия

Фанатов ужаснул концерт группы Spice Girls после воссоединения

Поклонники известной британской группы Spice Girls раскритиковали концерты в честь воссоединения коллектива, пишет Daily Mail.

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24 мая в Дублине состоялось первое выступление артисток в рамках большого тура, 27 мая Spice Girls выступили на стадионе в Уэльсе.

На сцену вышли участницы легендарного коллектива Эмма Бантон, Мел Си, Мел Би и Джери Хорнер, за исключением Виктории Бекхэм, которая давно объявила об окончательном завершении музыкальной карьеры.

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При этом фанаты отметили низкое качество звука во время выступлений, из-за которого порой было непонятно, что за композиция звучит.

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«Ушел с концерта очень рано. Действительно разочарован, так как не мог услышать ни слова. Очень ждал этого, но разочарован», — написал один из зрителей.

«Вы шутите? У меня звук лучше из старого тапочка! Ужасно», — добавил другой.

«Надеюсь, зрителям возместили деньги. Они звучат чертовски ужасно, и это мягко сказано», — добавил еще один пользователь Сети.

По мнению некоторых поклонников, Spice Girls неуважительно отнеслись к своей аудитории. Однако были и те, кто поддержал артисток, отметив, что в целом выступление было прекрасным.

В рамках тура группа планирует выступить еще 12 раз в Великобритании.

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