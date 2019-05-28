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08:26 (мск), источник: РИА Новости

Роскачество рассказало, как выбрать мороженое

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Мороженое по способу производства бывает мягким и закаленным, но в продажу поступает только закаленный продукт, а самая простая проверка его качества — отколоть кусочек от замороженной массы, говорится в сообщении Роскачества.

Источник: РИА Новости

«Если вы достали мороженое из морозилки, и оно откалывается, значит, вы выбрали качественный продукт. Отколоть маленький кусочек от продукта — самая простая проверка его качества, так как хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции; покрыто кристалликами льда — значит, оно проходило повторную заморозку; вкус у такого продукта уже испорчен», — отмечается в сообщении.

По госстандарту в основу мороженого закладывают молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. Молока должно быть больше 40%.

Надпись «пальмовое масло» на этикетке означает молокосодержащий продукт: он должен стоить дешевле мороженого, в составе которого только молочные жиры.

Процент жирности также влияет на вид мороженого: у молочного она не более 7,5%, и его могут добавлять в рацион даже люди, снижающие вес. Жирность сливочного мороженого — от 8% до 11,5%, пломбира — от 12% до 20%. Чем выше процент жирности, тем желтее цвет.

Стабилизаторы — естественные ингредиенты любого мороженого. Они позволяют держать форму и не отражаются на качестве.

«Если вас все равно настораживает наличие Е-добавок, то отдавайте предпочтение натуральным компонентам, таким как агар-агар или желатин», — советуют эксперты Роскачества.

Мороженое должно быть равномерного цвета.

Если оно деформировано, возможно нарушение режима хранения или близость окончания срока годности мороженого, к концу которого оно как бы «усыхает». Глазурь должна быть распределена равномерно и не отваливаться от поверхности, а наличие на шоколадной глазури белого налета говорит о неправильном хранении или неоднозначном составе продукта.

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