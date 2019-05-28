Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что увидел Зеленский, впервые посетив Донбасс
Парусник из Петербурга протаранил «Мерседес» в Германии (видео)
10 фактов, которые о вас узнают незнакомцы с первого взгляда
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Без воды виноватые: с чем связано весеннее обмеление ВолгиЧем маловодье может грозить реке и кто пострадает от него в первую очередь?
Находка в арктических льдах удивила ученых
Самые красивые диджитал-модели (фото)
Пропустившая спецвыпуск «Голоса» дочь Алсу высказалась в соцсети
Дети Сергея Жукова снимаются в кино с Безруковым и Климовой
Британка считает, что тесные лифчики оставили в ее груди дыру
10 фактов, которые о вас узнают незнакомцы с первого взгляда
Одна из самых красивых актрис с врожденной мутацией
Исключив всего 2 продукта, можно заболеть раком
В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала
Сын Ксении Собчак сравнил маму с принцессой
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядит тот самый Урюпинск?
Фоторепортажи
8«Наводить мосты»
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
09:29 (мск), источник: ivbg.ru

Росстат: почти половине семей в России денег хватает только на еду и одежду

На товары длительного потребления — смартфон, холодильник, стиральная машина — у 48% средств уже нет.

Источник: Reuters

Половина российских семей не имеет средств для покупки товаров длительного потребления и располагает доходами, позволяющими приобретать только еду и одежду, следует из данных Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвёртый квартал 2018 года.

«Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, — среди молодых семей (59,2%) и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (57,9%). Для поддержания уровня жизни россияне берут все больше кредитов», — сообщает РБК.

Читайте также
Тест: как понять, что вам предлагают выгодное рефинансирование

Ложка мёда в бочке дёгтя: по сравнению с прошлым годом число живущих от получки до получки (зарплаты или пенсии) россиян немного снизилось — с 49,8% до 48,2% семей.

Поломка необходимой бытовой техники или задержка зарплаты переводит такие семьи в режим жесточайшей экономии и ставит на грань нищеты.

Перешли эту черту почти 15% российских семей: они сообщили сотрудникам Росстата, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения.

В своём итоговом докладе о социально-экономическом развитии России за 2018 год Росстат показал, что более половины россиян (55,2%) зарабатывают менее 27 тысяч рублей в месяц.

Читайте также
У российских полицейских упал уровень жизни

Чуть больше трети (37%) получают до 19 тысяч рублей, а каждый четвёртый (23,2%) имеет ежемесячный доход ниже 15 тысяч рублей.

Каждый восьмой россиянин (12%) пребывает за чертой бедности, получая не больше 10 тысяч рублей дохода.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о том, что в России насчитывается почти 19 миллионов бедных граждан. Такие данные он привел в ходе своего выступления в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2018 год.

Читайте также

Чудеса арифметики: как Росстат нарисовал рекордный рост промпроизводства
Во время загрузки произошла ошибка.
23 мая© Ньюстюб
Бабушка Вера. Блокадница, взорвавшая интернет
Президент Сербии признал потерю Косово
Россиян начнут лечить по новым правилам
Названы причины взрывного роста цен на овощи
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
В Германии обнародовали переговоры с пилотом самолета Филевой
Тимати и Минобороны разработали совместную линию одежды
Здоровье
Как вас обманывают продавцы воды Вода в бутылках — это обычная водопроводная вода.
Hi-Tech
ASUS представила ноутбук будущего с двумя экранами Посмотрите на них!
Кино
Боярский заявил, что не гордится ни одной из ролей дочери Михаил недоволен тем, что Елизавета пошла по его стопам
Авто
Новая очень дорогая Toyota: в Россию привезут только 22 машины С 3 июня покупатели из России смогут забронировать «городской спорткар» Toyota Supra нового поколения
Недвижимость
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
Пять культовых предметов быта из 80-х
Дети
Когда ребенок будет спать всю ночь? Отвечает эксперт Как известно, спящий ребенок — это не только мило, но и — наконец-то. Однако чаще всего непрерывный ночной сон ребенка — несбыточная мечта для родителей
Леди
6 жутких приборов для красоты из прошлого Клетки для лица и трубки для волос, уходящие в космос, больше напоминали приборы для пыток, а не для улучшения внешности
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь