09:29 (мск), источник: ivbg.ru
Росстат: почти половине семей в России денег хватает только на еду и одежду
На товары длительного потребления — смартфон, холодильник, стиральная машина — у 48% средств уже нет.
Половина российских семей не имеет средств для покупки товаров длительного потребления и располагает доходами, позволяющими приобретать только еду и одежду, следует из данных Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвёртый квартал 2018 года.
«Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, — среди молодых семей (59,2%) и семей, состоящих только из неработающих пенсионеров (57,9%). Для поддержания уровня жизни россияне берут все больше кредитов», — сообщает РБК.
Ложка мёда в бочке дёгтя: по сравнению с прошлым годом число живущих от получки до получки (зарплаты или пенсии) россиян немного снизилось — с 49,8% до 48,2% семей.
Перешли эту черту почти 15% российских семей: они сообщили сотрудникам Росстата, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения.
В своём итоговом докладе о
Чуть больше трети (37%) получают до 19 тысяч рублей, а каждый четвёртый (23,2%) имеет ежемесячный доход ниже 15 тысяч рублей.
В апреле
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