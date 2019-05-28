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11:47 (мск), источник: Forbes

Аналитик фонда Якунина нашел зависимость уровня счастья от числа миллиардеров в стране

Неравенство в доходах населения может делать людей более счастливыми. Такой принцип действует в бедных странах, в России подобный эффект уже почти незаметен.

Источник: Reuters

Зависимость уровня счастья от неравенства доходов населения выявил Владимир Попов, главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН и директор научных исследований института «Диалог цивилизаций» (основан бывшим руководителем РЖД Владимиром Якуниным). Результаты исследования представлены в новой работе Попова «Миллиардеры, миллионеры, неравенство и счастье», с ней ознакомился РБК.

Как выяснил Попов, в богатых странах увеличение неравенства ведет к снижению уровня счастья, что представляется логичным. Но в случае с бедными странами происходит наоборот: там расслоение приводит к некоторому повышению того, насколько счастливым считает себя общество.

Бедными Попов посчитал все страны, ВВП на душу населения которых ниже $20−30 тысяч — например, Болгария, Украина, Египет, Иран и Камерун, пишет РБК.

Попов указывает, что «определенное неравенство попросту необходимо для ощущения счастья», цитирует РБК. Экономист связывает этот парадокс в том числе с тем, что растет число self-made миллиардеров — в первую очередь в Восточной Азии, но также в Латинской Америке и Африке. Возможно, это дает людям веру в то, что стать богатым может каждый, добавляет РБК.

В богатых странах подобный эффект не наблюдается: там расслоение ведет к уменьшению уровня счастья.

Попов проверил это на статистике из США: там показатели неравенства в доходах в последнее время повышались, а счастья — снижались.

Кроме того, Попов выяснил, что на уровень счастья положительно влияет большое число миллиардеров в стране.

Поэтому наиболее счастливыми, по версии экономиста, оказались два типа стран: «скандинавской модели», где невысокий уровень неравенства доходов и много миллиардеров, и «латиноамериканской модели», где высок уровень расслоения как по доходам, так и по накопленным капиталам.

В России, по оценкам международных организаций, ВВП на душу населения составляет почти $30 тысяч, то есть, парадоксальный эффект расслоения в стране уже почти не сказывается. Но, пишет РБК, по данным ООН, в 2016—2018 году россияне стали чувствовать себя счастливее, чем в 2005—2008 году, хотя в прошлом году в России вырос показатель имущественного неравенства. Вместе с тем, по концентрации капитала в руках богатейших людей Россия занимает одно из первых мест в мире.

Ринат Таиров

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