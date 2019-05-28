11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи нашли уникальный щит из коры дерева
Ему 2300 лет.
В Великобритании обнаружили уникальный древний щит, сделанный из коры дерева.
Находке, сделанной возле города Эндерби в графстве Лестершир, около 2300 лет. На территории Европы еще не находили ничего подобного, утверждают ученые.
Раскопки проводили археологи из Университета Лестера, а также их заграничные коллеги. Находка была сделана еще в 2015 году, но только сейчас, проведя ряд экспертиз, ученые смогли представить свои окончательные выводы, а также 3D-модель щита.
«Древние люди использовали кору для изготовления мисок и ящиков, но мы впервые видим, что этот материал брали для изготовления оружия», — рассказал археолог из Йоркского университета Майкл Бэмфорт.
Размер найденного щита составляет 67 на 37 сантиметров. Для его изготовления использовали кору ольхи, ивы, тополя и лещины. Ободок изготовлен из ореха, а внутренние планки — из яблони, груши, айвы и боярышника. Древний мастер также использовал иву и тростник. Наружную поверхность щита украшал рисунок, напоминающий шахматные клетки. Детали были окрашены красной краской на основе гематита — распространенного минерала железа.
На щите обнаружили внушительную дыру — след от повреждения копьем. Кроме того, на нем отчетливо видны следы от ударов мечами.
По словам археологов, щит создали между 395 и 255 годами до нашей эры.
«Этот поистине удивительный и бесподобный артефакт дает нам представление о доисторических технологиях, о которых мы не могли даже подумать», — заявил доктор Бэмфорт.
Анна Лысенко
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