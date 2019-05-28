13:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейросеть научили определять, насколько человек привлекателен
Разработчики уверяют, что механизм очень точный.
Искусственный интеллект научили оценивать фотографию или видео с человеком и определять, насколько он кажется симпатичным.
Инструмент под названием Photofeeler-D3 разработали в компании Photofeeler, которая специализируется на инновационных технологиях.
Короткий ролик показывает, как меняются эти оценки в зависимости от того, носит ли человек очки, улыбается или хмурится, и подобных нюансов.
«Вскоре Photofeeler-D3 сможет помочь вам выбрать ваши самые приятные фотографии, порекомендовать очки и многое другое», — говорят разработчики.
Нейросеть сможет автоматически сортировать и отмечать снимки благодаря распознаванию лиц и подсказывать лучшие позы и ракурсы во время съемки.
Photofeeler — не первые, кто попытался создать инструмент оценки привлекательности. Но у предыдущих подобных разработок был высокий процент погрешности, объясняют разработчики. За несколько лет они собрали огромный массив данных, основанных на реальных оценках внешности, сделанных людьми. Эти оценки легли в основу алгоритмов Photofeeler-D3.
Ранее исследователи Nvidia разработали программу, которая превращает наброски в фотографии. А врачи и специалисты по медицинской статистике из Университета Ноттингема разработали самообучающийся алгоритм, который оценивает риск преждевременной смерти от хронических болезней.
Анна Лысенко
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