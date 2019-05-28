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13:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нейросеть научили определять, насколько человек привлекателен

Разработчики уверяют, что механизм очень точный.

Искусственный интеллект научили оценивать фотографию или видео с человеком и определять, насколько он кажется симпатичным.

Инструмент под названием Photofeeler-D3 разработали в компании Photofeeler, которая специализируется на инновационных технологиях.

Photofeeler-D3 оценивает изображение человека по трем параметрам: ум, привлекательность, способность вызывать доверие.

Короткий ролик показывает, как меняются эти оценки в зависимости от того, носит ли человек очки, улыбается или хмурится, и подобных нюансов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вскоре Photofeeler-D3 сможет помочь вам выбрать ваши самые приятные фотографии, порекомендовать очки и многое другое», — говорят разработчики.

Новость
Нейросеть научилась создавать фотографии фейковых котов

Нейросеть сможет автоматически сортировать и отмечать снимки благодаря распознаванию лиц и подсказывать лучшие позы и ракурсы во время съемки.

Photofeeler — не первые, кто попытался создать инструмент оценки привлекательности. Но у предыдущих подобных разработок был высокий процент погрешности, объясняют разработчики. За несколько лет они собрали огромный массив данных, основанных на реальных оценках внешности, сделанных людьми. Эти оценки легли в основу алгоритмов Photofeeler-D3.

Ранее исследователи Nvidia разработали программу, которая превращает наброски в фотографии. А врачи и специалисты по медицинской статистике из Университета Ноттингема разработали самообучающийся алгоритм, который оценивает риск преждевременной смерти от хронических болезней.

Анна Лысенко

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