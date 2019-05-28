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14:25 (мск), источник: РИА Новости

Начальник оркестра рассказал про казус на приеме с Ким Чен Ыном

СКОЛКОВО, 28 мая — РИА Новости. Начальник военного образцового оркестра «Почетного караула» Павел Гернец рассказал про казус на приеме во время апрельского визита лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивосток.

Источник: РИА Новости

На российском международном форуме по протоколу Гернец подчеркнул, что при подборке национальных мелодий для исполнения на официальных международных мероприятиях необходимо учитывать все тонкости и тщательным образом подбирать материал, потому что даже самая нейтральная на первый взгляд композиция может вызвать недовольство иностранных гостей.

Сейчас в тренде исполнение национальных мелодий на мероприятиях помимо государственного гимна. Мы тоже этим активно пользуемся… Тут необходимо знать все тонкости и тщательно подбирать материал.
Павел Гернец
начальник военного образцового оркестра "Почетного караула"

Поэтому, по его словам, оркестр всегда просит МИД и протокольную службу заранее сообщать, какие мелодии уместно исполнять, чтобы не случались неприятные казусы.

Гернец сказал, что неуместное использование мелодии произошло, например, во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивосток.

В апреле был визит в Россию Ким Чен Ына. Там был казус на приеме. На приеме была исполнена в записи, по-моему, мелодия южно-корейская. И делегация агрессивно на это отреагировала.
Павел Гернец
начальник военного образцового оркестра «Почетного караула»
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Он также рассказал историю о визите американцев на Дальний Восток во времена СССР, когда при отлёте делегации прозвучала мелодия «Легендарный Севастополь».

«Когда самолет взлетел, с борта приходит телеграмма:» Попросим пояснить, почему при закрытии двери в самолёт играл «Легендарный Севастополь», в пятом куплете которого следующий текст: «Если из-за океана к нам враги придут с мечом, встретим мы гостей незванных истребительным огнём», — рассказал он.

Начальник оркестра «Почетного караула» добавил, что на его практике были случаи, когда пришлось что-то отменять или менять. «Мы подбираем по принципу — про красоту, про природу, т.е. максимально нейтральные», — пояснил он.

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